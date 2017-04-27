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Евроремонт в квартире. Это как?


27.04.2017
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Текст: Иван САМОДЕЛКИН

Сегодня практически каждый человек, который хоть что-то слышал о ремонте, хочет сделать в своей квартире евроремонт. Притом в большинстве случаев, представляя этот самый евроремонт в квартире, хозяева видят в своих "хрущевских" метражах уже чуть ли не фонтаны и сады с райскими птицами. На деле же ремонт с приставкой "евро" представляет собой абсолютно четкий, адекватный, продуманный продукт, созданный исходя из реальных жизненных потребностей.

Нет, никто не спорит, что дорогие подвесные потолки, дизайнерские обои и кафель, вручную расписанный сотней марокканских девственниц - это хорошо. Просто, если уж говорить про евроремонт в квартире по-честному, то есть как ремонт по европейским стандартам, то не стоит забывать о том, что главная задача любого среднестатистического жителя цивилизованных стран - не занять максимум пространства максимальным количеством фишек и наворотов, а использовать отведенное пространство максимально эффективно.

Евроремонт в квартире - это не обязательно золотые унитазы на каждом углу

Евроремонт в квартире - это не обязательно золотые унитазы на каждом углу.

То есть, евроремонт в квартире, в первую очередь - это рациональное переоборудование жилища. Что подразумевает использование долговечных, надежных и практичных материалов отделки и создание продуманной основы, при помощи которой можно будет легко менять внешнее оформление. А потом уже - элементы декора и признаки роскоши. Начинать же нужно, как и в любом деле, с составления плана.

Составление плана

Для того, чтобы избежать непредвиденных расходов времени и денег и четко представлять себе объем работ, любой евроремонт в квартире нужно начинать с составления плана предстоящих работ и подробной сметы. Нужно решить, требуется ли перепланировка квартиры - дело хорошее, однако не всегда оправданное. Мало того что стоит задуматься, превратится ли "хрущевка" за счет сноса стен в элитное жилье вообще, нельзя забывать о том, что какие-то детали планировки просто нельзя трогать. Лучше еще на стадии разработки плана связаться со специально обученными людьми, которые скажут, можно переделывать квартиру желаемым образом или нет.

Составление четкого и продуманного плана - первый этап евроремонта в квартире

Составление четкого и продуманного плана - первый этап евроремонта в квартире.

После того как проект вашей переделанной квартиры будет готов, лучше сразу позвать инспекторов из надзорных органов, чтобы они все посмотрели и сделали свое заключение о возможности переустройства жилья. После этого разрешение на перепланировку будет зафиксировано уже документально, а в техпаспорт на жилье будут внесены соответствующие изменения. Конечно, дело это муторное, однако если уж вы серьезно задумали евроремонт в квартире, лучше сразу с такими вещами разобраться. Во избежание штрафов, переделок "обратно как было", принудительных согласований и лишения (а бывает и такое) права собственности.

Продолжение на следующей странице.

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