Евроремонт в квартире. Ломать и строить

11.05.2017

Текст: Иван САМОДЕЛКИН

Прежде чем кидаться устанавливать по всему дому золотые унитазы и гигантские ЖК-телевизоры , стоит озаботиться тем, чтобы для всего это была создана прочная и долговечная основа. В этом и заключается суть евроремонта в квартире - сначала добротное основание, а потом уже декор. Поэтому в первую очередь нужно разобраться с планировкой - расположением в квартире стен и перегородок.

Однако, как мы говорили ранее - все должно быть согласовано. И во избежание неприятных штрафных санкций, а то и лишения права собственности на жилье, снос перегородок и стен сначала должен обсуждаться с соответствующими надзорными органами. Проще говоря - чертим план, на котором фиксируем, как именно мы собираемся менять планировку во время евроремонта квартиры , и либо самостоятельно вызываем инспекторов и бегаем по инстанциям, либо обращаемся в одну из фирм, которые за определенную сумму предоставляют услуги по согласованию перепланировки.

Ломать

После согласования проекта перепланировки, можно приступать к самой веселой части евроремонта квартиры - сносу стен , перегородок вашего жилища и вырезанию проемов в новых неожиданных местах. К сожалению, полный беспредел учинить все равно не получится - еще на стадии согласования вам скажут, что даже при организации капитального евроремонта квартиры в ней нельзя ломать несущие стены и прорезать в них дверные проемы.

Демонтаж старых стен - самый веселый этап евроремонта в квартире.

Также нельзя нарушать целостность вентиляционных коробов, переносить стояки водо- и газоснабжения и центрального отопления. Мало того, в большинстве случаев не получится осуществить голубую мечту всех обитателей "хрущевок" и прочих малометражек - увеличить пространство квартиры за счет объединения с лоджией или балконом . Жалко, конечно, что во время евроремонта квартиры не получится вынести стояк в центр тещиной комнаты, а полезное пространство бильярдной увеличить за счет балкона, но, с другой стороны, - все это для нашей же собственной безопасности.

Занимаясь сносом стен во время евроремонта в квартире, главное - не снести лишнего.

Зато можно во время евроремонта в квартире снести в ней все перегородки и сделать из жилья личный спортзал . Или сделать огромную ванную комнату, увеличив ее площадь за счет прилегающих помещений. Ну и, понятное дело, что никто не запретит вам демонтировать встроенный шкаф или разделить туалет с ванной комнатой, чтобы домашним животным было где утолить жажду, пока туалет занят.

Строить

Ну а если вы не настроены так категорично, то без возведения перегородок во время евроремонта квартиры вам не обойтись. Собираясь строить перегородки, стоит помнить, что для всех обитателей квартиры они будут выполнять те же функции, что и капитальные стены.

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