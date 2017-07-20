Полет мотылька. Восточный стиль в интерьере

20.07.2017

Один из многих стереотипов, заселяющих наши бедные головы: интерьер - дело женское. А вот и нет - утверждаем мы! Мужчины тоже имеют полное право обустроить жилище "под себя". Осталось определиться со стилем.

Кто-кто в теремочке живет

Когда мы говорим об интерьере в восточном стиле, мы имеем в виду прежде всего стиль японский, китайский или корейский (в сущности, это практически одно и то же), т.е. представляем помещение, пронизанное светом и духом минимализма. Есть в азиатских домах некая легкость, чистота и свежесть, которой так не хватает в наших городах из одинаковых серых бетонных громадин. Да и хочется привычную гостиную, не успевшую отряхнуть с себя пепел Страны Советов, с неизменным пестро-бордовым ковром на стене, тяжелыми громадинами шкафов и кресел, превратить в нечто подобное крылу мотылька. И вздохнуть полной грудью.

Конечно, восточный стиль в интерьере симпатичен не каждому человеку. Каким должен быть тот, кому милы не рубленые шкафы и мягкие диваны, не удобное расположение телевизора (аккурат напротив этого мягкого приспособления для "пятой точки") и утепленный балкон (чтобы комфортно курить), а к примеру, чилл-аут с буддистской символикой или японская ванная комната?

Естественно, он должен быть необычным. В смысле, человек. Он должен с глубоким уважением и интересом относиться к Востоку (Япония, Китай - не суть важно), возможно, он даже когда-то бывал в одной из этих стран, ездит туда время от времени или вообще несколько месяцев в году живет, например, в Корее, и проникся местным колоритом.

Он должен быть волевым (поспи-ка на циновочке) и решительным (лучшая иллюстрация тому - катана на стене). Скорее всего, хозяин квартиры с восточным интерьером любит готовить еду самостоятельно и кормить гостей наивкуснейшими суши или сочным, ароматным мясом.

Разбираем завалы

В чем особенность восточного стиля в интерьере? Азия отличается тем, что на маленьких территориях вынуждены уживаться многие миллионы людей. А потому площадь на каждого выделяется очень маленькая. И приходится использовать ее так, чтобы сохранить хоть какое-то ощущение простора. Кроме того, постоянные землетрясения тоже не допускают масштабных сооружений, делая более предпочтительными легкие конструкции.

Прежде всего, восточный стиль - это простота и функциональность. Еще не так давно мы как рыба в воде чувствовали себя в густом лесу диванов, столов, кресел и прочей мебели, которая загромождала пространство и собирала огромное количество пыли. И мы жаловались знакомым, что живем в крошечной, тесной квартире. Но как только весь этот хлам отправился на дачу - удивлению не было границ: оказывается, в наших гостиных в гольф играть можно, в спальной - потеряться, а в ванной комнате сделать бассейн! Так что, если вам хочется легкости, смело избавляйтесь от завалов.

Свободное пространство в доме должно быть сконструировано под ваш образ жизни. Если вы любите готовить - пусть у вас будет удобная, современная кухня со стойкой-островом и длинным диваном напротив - нужно же где-то разместиться гостям. А на террасе или уютной лоджии можно поставить мангал.

Татами

В Японии традиционно жилую площадь измеряют не квадратными метрами, а ковриками татами. По этим плетеным коврикам и ходят, на них же сидят, на них же и спят, расстелив матрас, обычно свернутый в углу. И никаких мебельных излишеств. Если вам кажется недопустимой мысль спать на полу и сидеть на коленях - хотя бы чисто гипотетически - восточный интерьер не для вас.

Стены дома моего

Само собой украшение стен дома в азиатском стиле нужно начать с выбора подходящих обоев. Обои эти должны быть выполнены в мягких тонах и изображать не рисунки и орнаменты, а определенную фактуру - лен или песок, например. Вполне можно обклеенным обоями стенам предпочесть крашеные или покрытые "жидкими обоями". В любом случае, стены должны быть светлыми и ни в коем случае не пестрыми.

Стены можно украсить следующими вещами: лист рисовой бумаги с каллиграфическими написанными на нем стихами (по-японски, конечно), картина, выполненная в традиционном восточном стиле, коллекция настоящего японского оружия или, как минимум, веер. Каждый из этих атрибутов несет определенный смысл.

Мебель Востока

Отличается мебель в восточном стиле своей подчеркнутой функциональностью и лаконичностью. Фактура - обычное дерево, возможно, даже не покрытое лаком (зато можно пропитать дерево воском). И в мебели этой должен быть необходимый для жизни минимум.

Столик в традиционных восточных домах достаточно низок, и сидят вокруг него на коленях. Сделан этот столик максимально просто и безыскусно, ведь основное его назначение - быть подставкой, а то есть прямо с татами совсем уж неудобно. Шкафы декорируются так, чтобы они "сливались" со стенами. Конечно же, дверцы в таких шкафах раздвижные.

Еще одна важная деталь - ширма из рисовой бумаги или шелка. Японские дома очень маленькие, а потому там просто необходимы некие разделители пространства, которые легко можно было бы переносить с места на место. Ширма вам тоже пригодится - хотя бы как элемент декора. Особенно если на ней некое традиционно японское изображение, например пейзаж. Также украсит подобный минималистский интерьер тумба, на которую можно поставить икебану.

Основные материалы, из которых должна быть сделана мебель - дерево и бамбук. Ничего искусственного, все должно быть максимально приближено к природе. Потому что восточный стиль - это прежде всего традиционность исполнения.

Да будет свет и цвет!

Дома должны быть пронизаны светом, но этот свет не должен бить в глаза. Лучший способ наполнить помещение ровным светом - разместить повсюду небольшие светильники. Бра с абажурами из рисовой бумаги à la китайские фонарики. Торшеры с их простыми стремящимися вверх силуэтами, точечные светильники, создающие световые акценты на картине или икебане - все это заставит гостиную выглядеть еще просторнее и мягко сиять. Неплохо будет, если на светильниках будут изображены иероглифы.

Огромное значения в "восточных" квартирах придается цвету. Вместо нейтральных оттенков, к которым мы привыкли, выбирайте резкие, "мужские" цвета. Пусть путешествие в Японию разворачивается, к примеру, в красно-белой кухне и фиолетовой спальне. И обязательно добавьте немного мистики - пусть в узоре над лестницей или в углах комнат серебряные кошки сверкают хрустальными глазами…

Норка для "хоббита"

Резюмируя, можно сказать, что интерьер в восточном стиле создает большее ощущение простора даже в самой крохотной комнатке, наполняет ее воздухом. Но тем не менее он подходит не каждому. Ведь людей, предпочитающих маленькие и уютные "хоббитские" помещения, обилие всевозможных безделушек и современных новинок, азиатский стиль будет тяготить. Так что, несмотря на актуальность восточного стиля в оформлении, не поддавайтесь всеобщему повальному увлечению японской экзотикой и задумайтесь, в каком окружении хотели бы жить лично вы.