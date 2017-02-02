Великая депрессия. Как с этим справились в Америке

02.02.2017

Текст: Евгений ЛАНКИН

Чтобы понять, чего ждать от нынешнего кризиса, неплохо было бы познакомиться с опытом предыдущих поколений. Ведь экономические потрясения происходили в разных странах не раз и не два. Просто сегодня ввиду глобализации мировой экономики кризис аукнулся всем.

Все было неестественно мирно

Казалось бы, ничего не предвещало мрачных событий. Несмотря на то что из Первой мировой войны США вышли с немалым долгом, экономика страны переживала подъем. Продажа оружия (и не только) другим воюющим странам изрядно стимулировала экономику. Национальный доход США возрос с 32 млрд долларов в 1913 году до 89,7 млрд долларов в 1927-м. К тому же свою роль играли и инновационные (на тот момент конечно) технологии производства и организации труда - к примеру, конвейерный метод, - а, стало быть, росла и производительность. Иллюстрацией к этому может служить тот факт, что только в 29-м году в США было выпущено 5,4 млн автомобилей.

Простые люди стали жить лучше. Даже рабочие могли себе позволить предметы роскоши (автомобили, граммофоны и пр.), раннее считавшиеся атрибутами привилегированных классов. Начался настоящий потребительский бум. Покупать, покупать и еще раз покупать - вот лозунг тех дней. Настоящий подъем отмечался в сфере торговли недвижимостью. Она дорожала. Порой не вполне обоснованно и разумно. Банки стали предлагать огромный выбор кредитов. И население с радостью купилось на "халявные деньги". Постепенно количество "кредитных", то есть по-своему виртуальных денег, превысило все разумные пределы. Государство, понимая, что в экономике творится что-то не то, активно пыталось управлять долларом. И вот в один "прекрасный" день…

What a fuck?

В Великую депрессию в 1928-м году прозвучали первые тревожные звоночки. Экономика начала вступать в фазу спада. К тому же деньги (полученные, кстати, по кредитам) активным образом вкладывались не в реальную экономику, а в акции, тем самым накручивая их виртуальную стоимость. И вот наступил "черный понедельник" (21 октября 1929 года), когда котировки акций резко пошли вниз. А за ним и "черный четверг" (24 октября), когда на Нью-йоркской фондовой бирже случился настоящий обвал.

Видя, как падают курсы, все стремились как можно быстрее избавиться от акций, а это в свою очередь еще ниже опускало их стоимость. Так началась паника и Великая депрессия. И в "черный вторник" на той же Нью-Йоркской бирже был поставлен рекорд Гиннесса - общий объем торгов по продаже составил 16,4 миллиона акций. За три недели кошмара убытки США превысили все затраты за годы Первой мировой войны и составили примерно 30 млрд долларов, то есть треть национального дохода.

Испуганные люди стали в массовом порядке изымать свою наличность у банков. Примерно шесть миллиардов долларов резко покинули данный экономический сектор. Банки схлопывались, как пространство в черной дыре. А в Мичигане местный губернатор, чтобы защитить банки от волны банкротств, вынужден был закрыть их своим приказом.

Вначале накрыло банковский сектор, а потом со всей дури аукнулось и на тех, кто активно пользовался кредитами. Под раздачу попали в основном те, кто составлял экономический костяк общества - средний класс. Люди теряли дома и землю, бизнесмены оказались в рядах безработных. Дошло до того, что правительство вынуждено было организовать раздачу бесплатной еды. Весьма ощутимый удар в годы Великой депрессии был нанесен по психологии (недаром этот казус называется Депрессией) - у людей не было надежды на будущее, количество самоубийств резко возросло.

Великая депрессия - Президент надежды

И как же американцы выбрались из этого омута? Очень нелегко. И основную роль в возрождении национальной экономики сыграл, конечно же, новый президент Франклин Рузвельт, заступивший на свой пост 4 марта 1933 года. Уже первые реформы "президента большой надежды" явно отдавали левацким запашком, за что он был нещадно критикуем консервативными политиками и даже обвинялся в симпатиях к коммунизму (Колдовство! Разжигай костер!). Тем не менее именно социальная направленность преобразований, во главу угла которых был поставлен простой американец, сделала их успешными и консолидировала нацию.

Вот только краткий список тех мер, которые возродили экономику США:

Великая депрессия: Социальная сфера

- Рузвельт впервые заговорил о социальной ответственности капиталистического государства. В период великая депрессии была оказана прямая финансовая помощь безработным (на это из казны выделили четыре миллиарда долларов), введена система страхования по безработице и организованы общественные работы. В результате население стало получать на руки хоть какие-то деньги, а стало быть, получило возможность их тратить.

- Развивалось жилищное строительство и соответственно система ипотечного кредитования. В 1938-м даже была создана Федеральная национальная ипотечная ассоциация, деятельность которой контролировало государство.

- Новые законы предоставили рабочим многочисленные права, за которые они долго боролись. В частности, право на организацию профсоюзов, минимальную зарплату, проведение стачек, ограничение продолжительности рабочей недели и детского труда.

Великая депрессия: Финансовая сфера

- Были объявлены так называемые "банковские каникулы". В течение недели все банки страны были закрыты на ревизию. В результате из каникул вышли лишь 30% оных. Самые сильные и жизнеспособные.

- Принят закон Гласса-Стигалла, запрещающий коммерческим банкам работать с ценными бумагами. Это право получили лишь специализированные финансовые организации.

- Был принят закон о страховании депозитов и создана Федеральная корпорация страхования депозитов. Банки отчисляли взносы в страховой фонд, в случае банкротства ФСКД выплачивала вклады в пределах, установленных законом. Бегство вкладчиков было остановлено.

Великая депрессия: Экономическая сфера

- В 1933 году принят Закон о восстановлении промышленности, который заставил предпринимателей выработать кодексы "честной конкуренции" и установил минимальный уровень цен.

- Для того чтобы обеспечить необходимое количество рабочих мест, начато массовое строительство автомобильных дорог. Это дало возможность не только обеспечить зарплатой большое количество людей, но и создало национальную инфраструктуру, ставшую залогом будущего процветания.

- Для оздоровления сельского хозяйства оказывалась мощная финансовая помощь фермерским хозяйствам. Вливания эти стимулировали сокращение посевных площадей и введение более продуктивных технологий, закупку современной техники. Была организована техническая и финансовая помощь по сооружению линий электропередач и электроснабжению ферм. Процент электрификации хозяйств вырос с 10% до 40% .

Конечно, было сделано гораздо больше, чем возможно описать в рамках одного материала. Но даже этот краткий перечень наглядно демонстрирует всю важность роли, которую в борьбе с кризисом должно играть государство. Не запрещая критики, не отводя стыдливо взгляда от проблем, а просто эффективно работая.