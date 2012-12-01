Бутылочный дом. Стеклотара решает жилищный вопрос

13.07.2017

44 года назад нидерландская компания Heineken начала выпускать пиво в специальных стеклянных "кирпичах" - это были необычные бутылки, сочетающие в себе округлые бока и две большие плоские грани, снабженные множеством пупырышков.

"Стройматериалы" от Heineken

Можно было подумать, что такие детали призваны улучшить захват емкости нетвердой рукой подвыпившего любителя пива, но бутылки действительно служили строительным материалом.

Дом из бутылок в городе Султана (Sultana, Калифорния) (фото mistergoleta). На главном снимке - бутылочный дом Чарли Йелтона (Charlie Yelton), 1971 год, Форест Сити (Forest City), Северная Каролина. На строительство ушло 4 года и 12 тысяч бутылок из-под пива (самых обычных), виски, прохладительных напитков, молока и лекарств. Причем Йелтон, помимо основного дома, возвел из бутылок небольшой домик рядом и небольшую беседку (фото с сайта agilitynut.com).

История бутылки-кирпича началась в 1960 году, когда Альфред Хейнекен (Alfred Heineken) отправился на карибский остров Кюрасао (Curacao), чтобы проверить состояние дел на одном из многочисленных заводов компании. На Кюрасао он обратил внимание на огромное количество стеклотары из-под Heineken, захламляющей местные пляжи. Оказалось, что на острове нет никакой системы сбора этих «пузырей» и возвращения их на пивзавод. В то же время, путешествуя по острову, Хейнекен заметил, сколь ужасны условия жизни местной бедноты, которая, среди прочего, испытывала острую нехватку стройматериалов. Эти два наблюдения каким-то образом пересеклись, и Альфреду пришла в голову мысль: а ведь можно дома делать из пустых бутылок!

Смотрите, WOBO!

Решение проблемы предложил Хейнекену голландский архитектор Джон Хабракен (N. John Habraken). Он придумал «кирпич, который может хранить пиво». По замыслу Хабракена, такие бутылки-кирпичи было бы гораздо легче использовать как стройматериал, нежели бутылки обычной формы. Впрочем, окончательная форма этой странной стекляшки родилась не сразу - на придумывание и оценку самых разных вариантов ушло три года. Наконец, в 1963 году Heineken выпустила 100 тысяч «Всемирных бутылок» (World Bottle - WOBO). Если бы все они были собраны после употребления содержимого, их хватило бы на возведение 100 лачуг размером 3 х 3 метра.

Сколько реально было построено домиков, гаражей или сараев из WOBO, сказать трудно: почти все они к настоящему времени уничтожены. Только два сооружения сохранились: небольшой навес и гараж, в которых, правда, кладка из WOBO является лишь небольшой частью конструкции. Оба принадлежат Heineken, и оба находятся в голландском Нордвике (Noordwijk), что близ Амстердама (где, к слову, располагается штаб-квартира компании). Развития проект WOBO не получил, хотя голландский дизайнер Ринус ван ден Берг (Rinus van den Berg) совместно с Хабракеном спроектировал несколько зданий на основе столь странной тары.

Отдельные экземпляры WOBO сохранились в очень малых количествах, и теперь они являются ценным и редким предметом для коллекционеров.

Rockome Gardens, Аркола (Arcola), Иллинойс. Сам этот необычный парк был открыт в 1940-х, а в 1960-х владельцы парка возвели здесь небольшую крепость и несколько домиков из пустых бутылок (фотографии с сайта agilitynut.com).

История «Всемирной бутылки» выглядит печально и курьезно одновременно. С одной стороны, при помощи WOBO Хейнекен пытался решить проблему мусора и засилья одноразовых товаров (о чем общество заговорило в полную силу, пожалуй, только в 1990-х). С другой стороны, экстравагантная емкость оказалась никому особо не нужна. А если кто-то и решал возвести строение из бутылок, то прекрасно обходился самыми обычными.

Bottle-дизайн

Да, кирпичная форма WOBO и ее стенки с пупырышками способствовали созданию очень хорошей кладки. Но и круглые бутылки, уложенные на раствор в шахматном порядке, тоже могут послужить кирпичами. Именно таким образом по всему миру люди строят так называемые бутылочные стены (Bottle wall).

Помимо бросового стройматериала, дом с такими стенами отличается несколькими достоинствами: оригинальным внешним видом, приличной теплоизоляцией (воздух внутри бутылок), завораживающим светом внутри (днем) и не менее завораживающим светом, льющимся наружу (когда включено внутреннее освещение, ночью). Особенно, если одновременно использованы бутылки разного цвета.

Bottle wall - вещь не такая уж редкая. Только в США таких домов насчитывается несколько десятков, а в мире их, пожалуй, и сотни. Некоторые сооружения содержат в своих стенах десятки тысяч бутылок. Можно только представить, каких усилий стоило создателям домов организовать сбор стеклотары.

Причем в разное время и в разных странах к идее домов из бутылок приходили разные люди, зачастую не зная о том, что изобретение это очень давнее. Самый, как считается, первый бутылочный дом построил Уильям Пек (William F. Peck) в городе Тонопа (Tonopah), штат Невада. Сделал он это в 1902 году! Для возведения небольшого домика Уильяму потребовалось собрать 10 тысяч пивных бутылок.

Дом Уильяма Пека считают первым в мире, выстроенным из пустых бутылок (фото с сайта agilitynut.com).

Интересно, что около дверей, в стене, нашлось место для нескольких старых прямоугольных бутылок горькой настойки Jhostetter's Stomach Bitters, содержавшей 90% алкоголя и 10% опиума. Простоял дом Пека аж до 1980-х, успев «увидеть» настоящий расцвет бутылочной архитектуры на разных континентах. Жаль только, что забавных бутылок WOBO в нем нет.