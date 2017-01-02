Как дороги победили кризис. Роль хайвеев в американской истории

02.01.2017

Когда Великая депрессия захлестнула США, толпы безработных заполнили улицы городов. Перед правительством встала серьезная проблема - как решить судьбу этих отчаявшихся людей. Можно было бы просто ограничиться выплатой пособий, окончательно добивая и без того дефицитный бюджет. Но президент Рузвельт нашел действительно изящный выход из сложившейся ситуации. Он воплотил в жизнь национальную программу строительства дорог. Тем самым одним выстрелом были убиты сразу два зайца - люди получили работу, а страна мощную инфраструктуру, ставшую впоследствии фундаментом процветания США.

Прорыв Форда

Рузвельт считал, что строительство скоростных дорог, пересекающих страну, улучшит положение дел в экономике США. И работы эти было начаты именно в разгар "Великой депрессии", беспрецедентного экономического кризиса, и президент надеялся, что дорожное строительство позволит снизить уровень безработицы.

В начале XX века автомобили в США были редкостью и привилегией богатых. Обыкновенные американцы довольствовались лошадьми или легкими экипажами, а в случае дальнего путешествия пользовались поездами. Однако ситуация изменилась после того как Генри Форд создал первый автомобильный конвейер. В результате стало возможным производить машины, доступные по цене для большей части населения страны. С увеличением количества автомашин на дорогах стало ясно, что США критически нуждаются в более развитой системе дорог и магистралей.

Цветные магистрали

Лучшие дороги США того времени были вымощены булыжниками. Большинство проселочных дорог и даже общенациональных транспортных магистралей не имели твердого покрытия. В начале 1920-х годов строительство дорог резко возросло, и появились более 250 так называемых "именных магистралей", названных в честь исторических личностей и событий и имевших цветовую кодификацию (на телеграфных столбах вдоль дорог закрепляли цветные ленты). Самой известной из этих магистралей был Линкольн Хайвэй, который пересекал всю территорию страны: от Нью-Йорка до Сан-Франциско.

Однако эти магистрали не имели общего руководства, что стало причиной многих проблем. Дороги строили самостоятельные консорциумы бизнесменов, вступавшие в альянс с властями штатов, графств и отдельных муниципалитетов. Так как генеральный план строительства часто отсутствовал даже на самом низшем уровне, система дорог приобрела крайне сложный и запутанный вид. Многие транспортные артерии дублировали друг друга, они прихотливо пересекались и создавали неимоверно сложные развязки, что конечно же породило огромные неудобства для дорожного движения.

Получи свой номер

В 1925 году был принят закон о федеральной помощи в строительстве дорог, по которому создавалась новая система скоростных магистралей, подчиняющаяся штатам, а не частным компаниям. Было прекращено использование имен и цветов для обозначения дорог - каждая магистраль получила номерной код. Многие штаты наряду с номерным кодом, однако, предпочли продолжать давать имена различным кусочкам этих шоссе на своей территории, так как бытовало убеждение, что безымянный хайвей приносит неудачу.

Примером такой магистрали может послужить хайвэй имени Джона Кеннеди, который ныне является 100-километровой частью магистрали I-95, протянувшейся на расстояние более 3 тыс. км, от Флориды до Канады. Этот хайвей находится на территории штата Мэриленд и был назван в честь президента Кеннеди, потому что тот торжественно открыл движение на этом участке трассы. Как выяснилось вскоре, это было последнее появление президента на официальной церемонии - через несколько дней его убили. В первую годовщину убийства, в 1964 году, магистраль получила его имя. За сорок лет интенсивность движения на хайвее Кеннеди увеличилась на 300%, ежегодно она пропускает 29 млн автомашин.

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