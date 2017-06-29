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Модерн в интерьере. Скругления


29.06.2017
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Текст: Иван САМОДЕЛКИН

Модерн зародился на рубеже XIX и XX веков, когда привычная классика уже настолько намозолила глаза художникам и архитекторам, что те решили уйти от знакомых форм и образов и создать направление в искусстве совершенно новое. Со временем же модерн в интерьере уже сам стал явлением привычным и даже превратился в своеобразную классику оформительского искусства.

О популярности модерна говорит хотя бы тот факт, что в разных странах этот стиль называется по-разному - так, в Италии модерн называют не иначе, как "либерти", во Франции и Бельгии - "ар нуво", а в Германии и вовсе "юнгендстиль". Перевод же всех этих названий примерно один и тот же - "новый стиль", как стиль дизайна и архитектуры, призванный избавиться от прямых линий и острых углов, обратившись к формам более естественным и природным.

Модерн в интерьере - это множество извивающихся линий и деталей

Модерн в интерьере - это множество извивающихся линий и деталей.

Основная идея модерна в интерьере - это максимум функциональности и лаконичности. В отличие от тяжеловесной классики, несущей скорее украшательские, нежели утилитарные функции, модерн в интерьере, несмотря на изысканность и даже утонченность, в первую очередь проявляется в исключительно удобной для человека организации самого по себе пространства.

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