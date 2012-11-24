Как украсить квартиру к Новому году по-быстрому

22.12.2016

Текст: Иван САМОДЕЛКИН

"Пять мину-у-ут, пять мину-у-ут, это много или ма-ало-о..." - напеваете вы себе под нос, допивая вторую бутылку шампанского , и тут вспоминаете, что скоро к вам завалится толпа пьяных гостей, жаждущих оливье и новогоднего настроения, а у вас в квартире еще не то что Дед Мороз - конь не валялся. Нужно срочно принимать меры и как-то украшать квартиру.

Впрочем, потом вы вспоминаете, что Новый год не сегодня, а через две недели, но все равно - делать-то что-то надо. И делать это надо как можно быстрее. Разбираться в идеальных цветовых сочетаниях нет ни времени, ни желания, вырезать снежинки из цветной бумаги в виду их категорической кривизны вам запретили еще в школе, так что хочешь не хочешь - нужно придумывать, как украсить квартиру к Новому году другим способом - по-простому, быстро, но - красиво.

Чтобы в Новый год весело было не только вам - стоит к празднику украсить квартиру.

И первое, что стоит сделать, - это отправиться в магазин. Притом желательно это делать ночью. Нет, серьезно - если вы думаете, что большинство граждан ответственно подошли к делу и закупили все необходимое для празднования Нового года заранее - вы ошибаетесь. А потому лучше не надеяться на авось, а выбрать ближайший круглосуточный гипермаркет и отправиться туда часов в 11 вечера. Или, если вы прозорливо ушли в отпуск прямо перед Новым годом, можно пойти в магазин утром.

Украшаем квартиру к Новому году. Гирлянда

В канун Нового года от гипермаркетов не стоит ждать каких-то эксклюзивных украшений и буржуазных излишеств, но минимальный набор необходимых для преображения своей квартиры вещей там найти можно. В первую очередь нам понадобится гирлянда. Притом лучше брать не одну, а сразу несколько - скажем, три гирлянды небольшой длины и пару - с большим количество лампочек.

Гирлянды лучше брать разные - так их можно будет удобно приспособить к разным деталям интерьера.

Украшаем дом, украшаем елку

Второе - елка . Второе - потому что мы не исключаем того, что где-то на антресолях у вас завалялась пыльная красавица в остатках мишуры с прошлого года (обязательно проверьте антресоли), или может вы уж договорились с лесником Василием, что он по блату достанет вам живую елку практически даром. Если же вы этим почему-то не озаботились, смотрите на маленькие искусственные елочки. Нескольких штук для украшения квартиры к Новому году будет вполне достаточно.

Как украсить квартиру к Новому году? Свечи

Третье, что нам понадобится для украшения квартиры к Новому году, - это свечи. В принципе, для украшения подойдут любые декоративные, однако, если хотите избежать пошлятины, лучше не брать экземпляры в виде улыбающихся Снеговичков, Дедов Морозов и кроликов. При выборе свечей небольшого диаметра стоит помнить, что для них желательно иметь подсвечники или хотя бы обрезанные банки из под пива . Также для украшения квартиры к Новому году в магазине нужно будет взять побольше воздушных шаров, серпантина, конфетти, мандаринов, корицы, гвоздики и с десяток елочных игрушек.

Елочные игрушки лишними не бывают.

Приступаем!

После того как вы доставите все это богатство домой, можно перевести дух и непосредственно начать украшать квартиру. Первым делом распакуйте гирлянды. Прикиньте, где именно у вас расположены розетки и приступайте к украшательству. Начать можно прямо с коридора - обмотав гирляндами плечики для одежды и стойку с вешалками, можно добиться возникновения новогоднего настроения у гостей прямо с порога. Да и выглядеть будет весьма привлекательно - главное, чтобы длины хватило.

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