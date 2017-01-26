Как произвести впечатление на девушку. Дом, милый дом. Часть II

26.01.2017

Текст: Иван САМОДЕЛКИН

Чтобы произвести впечатление на девушку, можно накормить всех голодных, дать крышу всем обездоленным или убить всех людей, если вы с девушкой - роботы. А можно просто навести порядок в собственном доме, увидев который, девушка сделает все перечисленное сама, лишь бы произвести впечатление на вас.

Мы продолжаем выяснять, что нужно сделать со своей квартирой, комнатой или особняком , чтобы девушка захотела там остаться на какое-то продолжительное время по своей воле, а вас запомнила как исключительно привлекательного и интересного человека.

Безопасный дом

Учтите, что только в исключительных случаях, зайдя к вам в гости, девушка жаждет увидеть, что имеет дело с секс-маньяком, который затащил в свои грязные сети очередную жертву. Обычно же, по крайней мере во время первых сеансов знакомства, девушка хочет убедиться в том, что она имеет дело с человеком порядочным и достойным. А потому - лучше убрать и замаскировать все вещи, откровенно напоминающие о сексе .

Все знают, что все ведет к этому, именно поэтому слишком акцентировать внимание на этом и не стоит.



И в первую очередь, речь идет о кровати. Чтобы произвести впечатление на девушку, не нужно сходу бежать показывать ей свой "сексодром" - наоборот, на этот самый элемент интерьера нужно по возможности не обращать внимания - чтобы девушка не подумала, что вы ловелас, который только и делает, что затаскивает малознакомых барышень в постель. Для этого можно хотя бы поставить кровать боком к стене и накидать на нее подушек, чтобы она больше напоминала диван, а сама спальня - гостиную, что позволит девушке расслабиться.

Правильная ванная комната

Одна из главных отличительных черт между мужчиной и женщиной - это отношение ко всякого рода гигиеническим процедурам. Любому мужику главное что - в душ пошел-вышел-вытерся, все, на работу. Женщины же к процессу омовения относятся гораздо ответственнее. И впечатление на девушку здесь можно произвести, хотя бы правильно организовав пространство ванной, идеально подходящей для всех ее потребностей.

Как произвести впечатление на девушку, приковав ее наручниками к ванне, если у вас не будет ванны?



Притом ультрамодный кафель и приятное освещение здесь - дело десятое. Для начала хватит хотя бы наличия полноценной ванной. Конечно, лучше всего, если у вас есть возможность поставить и душевую кабинку для вас, и ванну для женщины, однако, если места хватает только на одно - смело выбирайте ванну. В ней вы сможете и запросто принять душ сами и организовать вечернее отмокание с благовониями своей пассии - а это произведет впечатление на любую девушку.

Гаджеты

Конечно, ни один мужчина не откажется заиметь у себя дома самую навороченную в мире микроволновку, телевизор , перехватывающий переговоры инопланетян, и фиговину непонятного предназначения, но выглядящую крайне круто. Это пошло еще из детства - у мальчиком свои игрушки, у девочек свои. Однако, чтобы произвести впечатление на девушку, это самое различие лучше свести к минимуму. Или сделать вид, что свели.

Не возлюби калькулятор и любой другой гаджет пуще ближнего своего. Ближний и обидеться может.



Нет, конечно, раз в миллион лет в гости к нам попадает девушка, которая в восхищении падает на колени перед какой-либо техникой и взахлеб начинает перечислять все ее космические характеристики. Но лучше все-таки не рассчитывать на чудо и помнить о том, что для женщин важна не сама вещь - как гаджет, культ или игрушка, а то, что она делает - например, вместо хозяина. И наглядный пример здесь - кухня, где обилие всяческой техники покажет девушке ваше неумение готовить. В общем, демонстрируя свою страсть к технике, опасайтесь показать вашу от нее зависимость. Ведь зависимость - это слабость, а слабых никто не любит.