Finsky ZALIV – экстрим и комфорт в одном поселке

04.05.2017

Думаете, комфортное проживание за городом и экстремальный отрыв несовместимы друг с другом? Finsky ZALIV опровергает этот стереотип.

В 55 километрах от Екатеринбурга вас ждут все достижения цивилизации (вода из артезианской скважины, газовое отопление, резервный дизель-генератор, индивидуальная канализация, доступ в Интернет) плюс море возможностей для тех, кто любит гонки по пересеченной местности и слышит во сне шум гидроцикла, разрезающего водную гладь.

Пруд для занятий водными видами спорта, волейбольная площадка, эллинг для гидроциклов, лес для offroad-гонок - и это далеко не полный список объектов, где вы можете удовлетворить свой адреналиновый голод. Далеко ходить не нужно - Finsky ZALIV находится возле поселка Верхняя Сысерть. 70 комфортабельных домов ждут своих хозяев.

Спешите! "Пятна" для первых 19-ти финских домов уже готовы. В четвертом квартале 2010 года первые жители поселка уже смогут заселиться в новые дома!