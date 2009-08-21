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Стань звездой

26.04.2017
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Модель: Lexi Belle

Стать звездой в Интернете очень просто - для этого достаточно быть горячей блондинкой, иметь на руках пару десятков собственных фото в обнаженном виде и уметь пользоваться сканером. Хотя… к черту сканер! Да и всемирную сеть тоже к черту. Разденься лучше еще раз, детка.

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Комментариев к статье "Стань звездой" (3):
Малыш Малыш  21.08.2009 11:47:42
Душка
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Гость Гость  12.09.2009 13:19:02
очень очень не плохо...........
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