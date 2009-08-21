Стань звездой

Стать звездой в Интернете очень просто - для этого достаточно быть горячей блондинкой, иметь на руках пару десятков собственных фото в обнаженном виде и уметь пользоваться сканером. Хотя… к черту сканер! Да и всемирную сеть тоже к черту. Разденься лучше еще раз, детка.
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