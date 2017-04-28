Белым-бело

28.04.2017

Модель: Julia D

Если бы эта девушка была одета в белый сарафан, а на ее голову была бы наброшена белая простыня, то сексуальную крошку было бы не видно на фотографии. К счастью, простыня отсутствует, а одежду красотка просто-напросто снимает.

