От забора до обеда

Помните историю о том, как Том Сойер красил забор силами своих знакомых? Можем поспорить, что эта сексапильная брюнетка тоже может собрать вокруг себя толпу желающих поработать кистью. При условии, что красотка сбросит нижнее белье и обнажит свое стройное тело.
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