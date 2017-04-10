Утренняя гимнастика

Доброе утро! Начинаем зарядку для сексуальных блондинок! Снимите с себя всю одежду, поставьте ноги на ширину плеч, выставите вперед свою огромную грудь и сделайте ею несколько колебательных движений. Зарядка закончена. Что? Нет, водные процедуры мы будем проводить отдельно.
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