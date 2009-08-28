Блуждают тени

Она пыталась вызвать дух Льва Толстого во время спиритического сеанса, но почему-то классик отказался явиться к этой обнаженной блондинке. Он многое потерял: такие сексуальные тела, большие груди и упругие попки не часто встречаются в загробном мире.
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