Полосатый рейс-2

Да здравствует свобода! Долой тюремные нары и скудную пайку! С этими мыслями сексуальная девушка снимает с себя полосатую майку и чулки - ее страстное подтянутое тело предстает во всей красе. В заключении ему, определенно, не нашлось бы достойного применения.
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