Вечер трудного дня

Придя с работы, привлекательная блондинка решила сварить себя чашечку крепкого кофе, но, к несчастью, кофеварка куда-то запропастилась. Пришлось просто-напросто раздеться и утешить свое голое тело другими подручными средствами. Потом кофеварка нашлась, но нашей эротичной красотке было уже не до того.
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