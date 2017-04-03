Вечер трудного дня

03.04.2017

Модель: Deni



Придя с работы, привлекательная блондинка решила сварить себя чашечку крепкого кофе, но, к несчастью, кофеварка куда-то запропастилась. Пришлось просто-напросто раздеться и утешить свое голое тело другими подручными средствами. Потом кофеварка нашлась, но нашей эротичной красотке было уже не до того.

