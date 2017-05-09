И хруст зелени

Британские ученые подтвердили, что блондинки гораздо чаще раздеваются, находясь на природе. "Мы пронаблюдали 100 голых блондинок и остались довольны", - заявили специалисты. После такого наша редакция тоже захотела переквалифицироваться в британских ученых.
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