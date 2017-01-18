Его ворсейшество

3 января голая девушка очнулась, лежа на ковре. "Что это? Где я? Кто здесь?" - спрашивала она себя. Но потом клофелин снова начал действовать, и горячая крошка проснулась только на следующий год. "Ох, чего-то помада стерлась", - задумчиво сказала она.
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