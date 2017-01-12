Ну-ка, дети, встаньте в круг

12.01.2017

Модель: Jody Mansfield

Судя по всему, эта фотосессия была навеяна стремительно приближающимися к нам новогодними телепрограммами. Где еще можно увидеть практически голых сексуальных девушек, прыгающих через обруч? (На самом деле, в любом стрип-клубе их сотни, но вопрос ведь чисто риторический!)