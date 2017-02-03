День закрытых дверей

03.02.2017

Модель: Deni



"Не открывай двери незнакомым людям", - учила вас в детстве мама. Впрочем, вот перед этой стройной сексапильной блондинкой я бы раскрыл все двери и даже открыл нараспашку окно, только бы она вошла в мой дом. И даже был бы не против поучаствовать в ее грязных замыслах.

