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День закрытых дверей

03.02.2017
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Модель: Deni

"Не открывай двери незнакомым людям", - учила вас в детстве мама. Впрочем, вот перед этой стройной сексапильной блондинкой я бы раскрыл все двери и даже открыл нараспашку окно, только бы она вошла в мой дом. И даже был бы не против поучаствовать в ее грязных замыслах.

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