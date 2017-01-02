Розовая пантера

"Если вы видите горячую блондинку в нижнем белье, всегда есть вероятность, что через пару минут она может оказаться такой же горячей блондинкой, но уже без белья" - говорит нам пятьсот двадцать первый (и никому не известный) закон Мерфи.
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