Уровень влажности

Что может быть сексуальнее девушки, моющей автомобиль? Разве что девушка-блондинка, моющая автомобиль со шлангом в руках. Или девушка, моющая одновременно два автомобиля. Или две девушки и коза. Вариантов много, но мы предлагаем вам всего один.
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