Вокруг на много километров - непролазные заросли, кусты и деревья. И всего одна сексуальная девушка безо всякого намека на одежду. Совершенно не понятно, что привело ее сюда, - вероятнее всего, она родилась и выросла в этих джунглях.
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