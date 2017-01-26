Сверху вниз

В древнем Египте лестница находилась под покровительством бога Ра. Бог определенно обладал хорошим вкусом - если по вверенному ему объекту могли подниматься только такие абсолютно голые стройные сексуальные красавицы, то он, несомненно, был доволен.
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