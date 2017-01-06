Выйду в поле

Хорошо в деревне летом - на много километров тянутся просторы, и никто не увидит твоей стройной фигурки и эротичной груди, даже если ты будешь разгуливать по полю совершено голой. Хорошо, или в рубашке на голое тело.
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