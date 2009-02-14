На ступеньку выше!

Девушка, поднимающаяся по лестнице - вообще отдельная тема для мужских сексуальных фантазий. Юбка чуть короче, чем нужно, - и все интимные части тела открываются постороннему глазу. А наша героиня без стеснения являет свое тело чужим взорам. Прямо на лестнице.
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