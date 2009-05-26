Блондинки в коридоре. Часть вторая

И снова неутомимый десант из трех блондинок несет сексуальную энергию в массы, защищая справедливость и меняя мир к лучшему. Посмотрите на вторую их участницу - разве вы бы не захотели перевернуть всю планету под руководством такой милой девушки?
Раздел "Девушки" - это фотосессии самых сексапильных красоток, обновляемые каждый день. Портфолио звезд эротики и фотообои. Для просмотра вы можете выбрать любые параметры - блондинка или брюнетка, размер груди, из какой страны девушка. Раздел доступен только посетителям старше 18 лет!