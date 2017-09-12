Блондинки в коридоре. Часть первая

12.09.2017

Модель: Danielle



Их три, они вооружены своими обнаженными прелестями и очень опасны. Яркий свет окутывает их тела, подчеркивает белизну кожи и жемчужную нежность волос. Три блондинки объявляют войну всем тем, кто не очарован их красотой. И вот первая из них.



Продолжение следует .

