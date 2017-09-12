Блондинки в коридоре. Часть первая

Их три, они вооружены своими обнаженными прелестями и очень опасны. Яркий свет окутывает их тела, подчеркивает белизну кожи и жемчужную нежность волос. Три блондинки объявляют войну всем тем, кто не очарован их красотой. И вот первая из них.
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