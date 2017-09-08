Когда деревья были большими

08.09.2017

Модель: Nell

Когда человек оказывается наедине с природой, в нем пробуждаются первобытные инстинкты и правила цивилизации перестают что-либо значить. В первую очередь, это проявляется в сбрасывании с себя всей одежды. Хотя в случае с нашей героиней - сексуальной блондинкой - нельзя сказать, что отсутствие одежды портит картину.

