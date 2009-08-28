Витта - так называлась лента, которой римские женщины обвивали голову. Она не только удерживала прическу, но и являлась признаком сословия - отличала честных женщин от женщин легкого поведения. А розовая лента на голове у нашей роскошной блондинки отличает ее от тысяч других женщин, асексуальных и неинтересных. Взгляните на шикарное голое тело блондинки и сделайте выводы.
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