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Розовая лента

07.09.2017
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Модель: Gina

Витта - так называлась лента, которой римские женщины обвивали голову. Она не только удерживала прическу, но и являлась признаком сословия - отличала честных женщин от женщин легкого поведения. А розовая лента на голове у нашей роскошной блондинки отличает ее от тысяч других женщин, асексуальных и неинтересных. Взгляните на шикарное голое тело блондинки и сделайте выводы.

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Комментариев к статье "Розовая лента" (1):
алексей алексей  28.08.2009 00:35:23
smile:-P
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