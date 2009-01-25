Панки в городе

06.09.2017

Модель: Jade Starr



Для девушек - приверженцев панк-культуры, стильные чулки - это не менее важная часть гардероба, чем ирокезы и драные джинсы для их приятелей. Посмотрите на эту молоденькую стервочку - неужели вы думали, что панк не может быть сексуальным и вызывать у вас примерно те же желания, что просмотр фильмов категории ХХХ?