Кушать подано!

В ранних славянских летописях выражение "сидеть на столе" означало княжить в данной области, отсюда пошли слова "престол" и "столица". В нашем же случае оно означает сексуальную обнаженную блондинку, позирующую сидя на столе.
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