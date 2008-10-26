Хочется, хочется белую зрелую женщину...

23.07.2017

Модель: Ashley Summers



В далеком уже 1991 году группа АукцЫон выпустила альбом "Бодун", а в нем была песня "День победы". И как часто бывало с АукцЫоном, строчка из этой песни пошла в народ и закрепилась в подсознании символом эпохи. К слову, строчка эта звучит как "Хочется, хочется черную смелую женщину..."