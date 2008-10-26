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Хочется, хочется белую зрелую женщину...

23.07.2017
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Модель: Ashley Summers

В далеком уже 1991 году группа АукцЫон выпустила альбом "Бодун", а в нем была песня "День победы". И как часто бывало с АукцЫоном, строчка из этой песни пошла в народ и закрепилась в подсознании символом эпохи. К слову, строчка эта звучит как "Хочется, хочется черную смелую женщину..."

Причем здесь творчество АукцЫона, коль этот текст является описанием эротической фотогалереи? Да ни причем - просто словосочетание в заголовке получилось созвучным, да и написать пару строк про Федорова и Гаркушу все же приятнее, чем пять дней в неделю рассказвать о фото голых женщин. А на фото от DigitalDesire Эшли Саммерс действительно выглядит как голая зрелая женщина, которую хочется. Скорее всего, она смелая, раз снимается обнаженной. Ну а что не черная, а белая, так что с того? Грудь хороша, пузик имеется - приятное отличие от худосочных силиконовых кукол. Пробежишься по всей галерее фото, и начинает в голове крутиться пластинка: "Хочется, хочется белую зрелую женщину".
Фото

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Комментариев к статье "Хочется, хочется белую зрелую женщину..." (1):
очень одинокий баран очень одинокий баран  26.10.2008 20:17:41
Цитата
Причем здесь творчество АукцЫона, коль этот текст является описанием эротической фотогалереи?

Ну тык, автор, ясен же, что эту женщину захотят все дядьки, включая и АукцЫон, всем его составами и суставам. Красивая тетнька, доо smile*THUMBS
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