В далеком уже 1991 году группа АукцЫон выпустила альбом "Бодун", а в нем была песня "День победы". И как часто бывало с АукцЫоном, строчка из этой песни пошла в народ и закрепилась в подсознании символом эпохи. К слову, строчка эта звучит как "Хочется, хочется черную смелую женщину..."
Причем здесь творчество АукцЫона, коль этот текст является описанием эротической фотогалереи? Да ни причем - просто словосочетание в заголовке получилось созвучным, да и написать пару строк про Федорова и Гаркушу все же приятнее, чем пять дней в неделю рассказвать о фото голых женщин. А на фото от DigitalDesire
Эшли Саммерс действительно выглядит как голая зрелая женщина, которую хочется. Скорее всего, она смелая, раз снимается обнаженной. Ну а что не черная, а белая, так что с того? Грудь хороша, пузик имеется - приятное отличие от худосочных силиконовых кукол. Пробежишься по всей галерее фото, и начинает в голове крутиться пластинка: "Хочется, хочется белую зрелую женщину".
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