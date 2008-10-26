Где-то ждет тебя Ассоль...

Жара на морском побережье порой плавит мозг, не спасает даже бриз. Солнце нещадно выжигает реальность, превращая окружающую действительность в мир фантазии. И эти фантазии эротические. Какие еще могут быть фантазии у мужчины в отпуске на морском берегу? Вот и загорелая блондинка в порту, облив себя водой, начинает танцевать стриптиз, не стесняясь и абсолютно бесплатно! Шеста конечно нет, зато есть толстый канат. Пара минут, и перед вами голая девушка с большой грудью раздвигает загорелые ножки. Неужели это оставленная кем-то в номере книга "Алые паруса" навеяла такую фантазию?
Бедный Лонгрен! Видел бы он, на что подбил его дочку Грей, когда увез на своем корабле! Вот оказывается, что дальше-то было! И заметь-те, Ассоль ЖДЕТ кого-то под алыми парусами! Грей оказался банальным сутенером?
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