Где-то ждет тебя Ассоль...

19.07.2017

Жара на морском побережье порой плавит мозг, не спасает даже бриз. Солнце нещадно выжигает реальность, превращая окружающую действительность в мир фантазии. И эти фантазии эротические. Какие еще могут быть фантазии у мужчины в отпуске на морском берегу? Вот и загорелая блондинка в порту, облив себя водой, начинает танцевать стриптиз, не стесняясь и абсолютно бесплатно! Шеста конечно нет, зато есть толстый канат. Пара минут, и перед вами голая девушка с большой грудью раздвигает загорелые ножки. Неужели это оставленная кем-то в номере книга "Алые паруса" навеяла такую фантазию?

