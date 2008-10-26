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Ее первая фотосъемка

20.07.2017
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Модель: Bilie Raise

Били немного смущается - ведь сейчас будут снимать ее первые эротические фото! Чтобы преодолеть смущение, она решила немного потренироваться и начала позировать голой перед зеркалом. Промо-галерея фото девушки от ресурса EvasGarden
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Комментариев к статье "Ее первая фотосъемка" (1):
очень одинокий баран очень одинокий баран  26.10.2008 21:59:51
глупая какая Били.чтобы преодолеть смущение, надо было не к зеркалу лезть, а коньячку намахнуть. И было бы: пьяная Били, не стясняясь, пытается себя рассмотреть в зеркале! Эротический хоррор! smile:lol:
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