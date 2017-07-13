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Леди в зеленом

13.07.2017
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Модель: Susie

Осень. Деревья спешат устелить багряно-золотым ковром лесные тропинки. А мы с грустью вспоминаем погожие летние деньки, когда изумрудами в лучах солнца переливалась листва. Некоторым среди этой лесной красоты припоминаются и обнаженные красавицы. Промо-галерея от ресурса EvasGarden
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