Леди в зеленом

Осень. Деревья спешат устелить багряно-золотым ковром лесные тропинки. А мы с грустью вспоминаем погожие летние деньки, когда изумрудами в лучах солнца переливалась листва. Некоторым среди этой лесной красоты припоминаются и обнаженные красавицы. Промо-галерея от ресурса EvasGarden
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