I wanna be loved by you - Фото девушки

Образ секс-символа шестидесятых Мерилин Монро до сих пор тревожит творческую мысль фотографов. Вот и Нина Ларошель не удержалась, чтобы обыграть присутствие кинодивы на своих фотографиях! Промо фото-галерея от EvasGarden
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