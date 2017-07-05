I wanna be loved by you - Фото девушки

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Образ секс-символа шестидесятых Мерилин Монро до сих пор тревожит творческую мысль фотографов. Вот и Нина Ларошель не удержалась, чтобы обыграть присутствие кинодивы на своих фотографиях! Промо фото-галерея от EvasGarden .