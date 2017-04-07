Еда в вине или вино в еде

07.04.2017

Текст: Петр БЕЗУХОВ

Специалисты утверждают, что вино - это гастрономический продукт, то есть оно не отделимо от еды, логично сделать вывод, что алкоголь может стать ингредиентом одного из ваших блюд. Есть масса соблазнительных способов использовать вино в готовке.

Правило приготовления блюд с вином 1

Использовать в блюдо нужно только тот напиток, который вы по какой-то причине не смогли допить, но хотели это сделать. Если вино недостаточно хорошо для питья, не стоит его добавлять в еду, вряд ли оно добавит хорошего вкуса вашему блюду. Так, запах пробки будет чувствоваться даже после полутора часов тушения, а если вино было открыто слишком давно, то оно наверняка превратилось в уксус.

Другая крайность - это использование дорогих и пафосных напитков. В процессе готовки улетучится почти весь спирт и влага, поэтому без фанатизма.

Правило использования вина в готовке 2

Вино и другие алкогольные напитки имеют свой вкус, могут даже изменять цвет блюда. Выбирать вино для готовки надо по тем же правилам, по которым вы выбираете вино к блюду: красное вино - с красным мясом, белое вино - с белым мясом или рыбой.

Правило приготовления с вином 3

Если вы будете использовать в качестве добавки в еду вино, то его, скорее всего, придется сварить. Если вино не варить вместе с блюдом, оно может "дать" сырой привкус и эффект водянистости. Для получения плотного хорошего вкуса вина в еде красное вино нужно выварить вполовину, белое вино, которое зачастую не имеет сложного букета, еще сильнее.

Сырое вино можно использовать, чтобы полить, например, фрукты или мороженое, для этого хорошо подойдет игристое вино .

А вот крепкий алкоголь - бренди, херес, мадеру вываривать не нужно, поэтому добавляйте их только в конце готовки в малых количествах. Например, ложечка хереса в суп перед подачей на стол или в кремовый десерт.

Правило использования вина в приготовлении 4

Употребляя алкоголь в еде, почти невозможно спиться, так как спирт испаряется в процессе готовки (остается только вкус), НО во избежание инцидентов все-таки не злоупотребляйте блюдами на основе алкоголя, перед тем как сесть за руль, и предупредите об этом своих гостей.

Спирт улетучивается медленно, если вы будете что-либо тушить с алкоголем или готовить на основе спиртного соус.

Почти моментально спирт улетучивается при подаче фламбэ - это когда вы блюдо обливаете крепким алкоголем и поджигаете. Хорошо горит ликер куантро и абсент .

Игристые вина хороши для маринада, но после уварки, пузырьков вы уже не почувствуете.

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