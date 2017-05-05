Путь виномана и выбор вина

05.05.2017

Текст: Петр БЕЗУХОВ

Вы никогда не задумывались, зачем люди пьют вина, стоимостью десятки тысяч "убитых енотов"? Или почему кто-то предпочитает сухие вина, а кто-то их терпеть не может? Сегодня говорим о пути, длиною десятки лет, который проходят настоящие виноманы.

Сладкие вина - этап первый

Полусладкие или сладкие вина большинство людей предпочитают на первом этапе знакомства с вином. Полусладкие и сладкие вина должны быть похожи на конфетку, с приятным ароматом фруктов, и уж точно вину нельзя быть "кислым".

Для того, чтобы начать понимать вино, к нему сперва надо привыкнуть. Это так же, как в детстве мы не могли пить кофе без сахара - он казался горьким и противным. Взрослея, некоторые люди не меняют своих привычек, они продолжают пить кофе подслащенный, сдобренный сливками и даже растворимый. Но у другой части людей, с годами вкус меняется, и в определенный момент они начинают признавать только вареный кофе без сахара.

Если вы или ваши знакомые не любите "кислые" вина (читай "сухие"), но любите вино в принципе, поздравляю, вы встали на путь, который может в перспективе сделать из вас настоящего ценителя вин.

Самое прекрасное на этой стадии – не нужно сильно тратиться. Начинающему виноману вполне подойдут вина, специально подслащенные сахаром. Как правило, это самая низкая ценовая категория, при этом, не нужно опасаться за свое здоровье, так как любое вино, менее вредно, чем крепкое спиртное в сопоставимых объемах. И не надо стесняться своего вкуса, ведь главное – это получать удовольствие.

Вина данной категории производят массово в Германии, Молдавии, России, впишется сюда и венгерский Токай - вино намного более сложные, но можно найти той же ценовой категории - до 200 рублей за бутылку.

Красные сухие вина - этап второй

Выбор красных сухих вин - это второй этап любви к вину и виноделию. Как вы понимаете, далеко не все доходят до него. На этом этапе любитель вина приходит к сухим красным винам. Винам насыщенным, танинным, с мощной структурой. Приходит понимание значимости кислотности в вине. Любитель сухих вин, только что поднявшийся на новый для себя уровень начинает смотреть на любителя сладких с некоторым непониманием – как можно предпочитать перезрелые приторно сладкие яблоки яблокам спелым, сочным с нервной кислинкой, которая делает их вкус таким живым, таким ярким, таким… вкусным!

На этапе пристрастия к сухим винам, приходит понимание значимости сбалансированности вина – кислотность, сладость, спиртуозность, танины, а также люди узнают, из чего производится вино. Сорта винограда становятся узнаваемыми при произношении – мерло, каберне совиньон, шираз, мальбек… и при частом употреблении вина, отличие сорта начинает восприниматься и на вкус. Человек начинает впервые делить вина на те, что произведены в новом свете и в старом свете и делает первые попытки выбирать вино к ужину, исходя из блюд, которые будут приготовлены.

То, что ищет человек на втором этапе своего пути к постижению вин, вполне можно найти в рядах новосветских вин. Большинство этих вин произведены из винограда, который вырос под жарким солнцем и отлично созрел, накопив большое количество сахара. Этот сахар в результате брожения дает большое количество спирта, кстати, натуральное сухое вино максимально может достигать аж 17 градусов, но это большая редкость, большинство вин нового света имеют порядка 13-13,5 градусов алкоголя. В этих винах сильные танины, очень яркий вкус и потрясающий аромат. Эти вина создают во рту маленький взрыв, который не хочется отпускать, вино само задерживается на языке, давая насладиться текстурой, так и хочется пожевать его… Весьма яркие ощущения, испытав которые любитель вина приходит к желанию употреблять вина для вкусового удовольствия и наслаждения текстурой. Желание почувствовать хмель в голове уходит на задний план.

Кстати, именно на втором этапе у виномана появляется потребность в специальной посуде для вина - а именно бокалы для красного и для белого вина теперь используются разной формы.

Стоит отметить, что на этом этапе также нет особого смысла переплачивать за вино. Хорошо узнаваемые чилийские, аргентинские, австралийские, новозеландские, южноафриканские, калифорнийские, уругвайские вина - мощные, мускулистые, концентрированные можно найти за цену от 200 до 700 рублей.

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