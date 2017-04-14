История шампанского от бенедиктинских вин до "Советского игристого"

14.04.2017

Яркое, праздничное, легкое… Все это о нем. О шампанском. И над созданием этого, по утверждению Пушкина, лучшего лекарства от депрессии потрудились многие талантливые люди. И не только в Стране любви и устриц.

Шампанское вино в монастырских подвалах

Где и когда родилось знаменитое шампанское вино ? Вряд ли кто теперь сможет назвать точную дату первого знакомства человечества с вином вообще, а вот год рождения шампанского вина зафиксирован весьма точно: в хрониках бенедиктинского аббатства Отвилье сохранилась такая запись: "Секрет белого игристого вина был найден Домом Периньоном, ведь до него умели делать только соломенное и хмельное вино...". Запись датирована 1695 годом!

Однажды, спустившись в обширный винный подвал аббатства, Дом обнаружил там бутылку с вином, которое как бы получилось само собой. Но в руках Периньона оно почему-то вышибло пробку и пустило из горлышка густую пенную струю. Благодарное человечество должно поставить памятник любознательному, смелому и наверняка любившему выпить бенедиктинцу, поскольку он отважился попробовать пенистый напиток. Монах не только по достоинству оценил его оригинальный вкус, но и дал возможность сделать это братьям по ордену.

Теперь мы уже никогда не узнаем: сам ли Дом Периньон, аббат или кто-то из братии оказался истинным коммерсантом, но монахи решили наладить производство дотоле невиданного игристого вина. Это стоило немалых трудов, поскольку в те времена бутылки закупоривали куском смоченной в масле, туго скрученной пеньки. К тому же вино у монахов постоянно выходило мутненьким, с осадком на дне бутылки и стенках. Как только не боролись с ним святые отцы, но освободиться им от него помогла... женщина - молоденькая баронесса Николь Барб.

Шампанские вина и веселая вдова

Выйдя замуж за владельца небольшого предприятия по производству шампанского вина

Франсуа Клико, она, естественно, мечтала о счастье на долгие годы. Но, к глубокому сожалению, ее любимый Франсуа вскоре скончался, оставив 27-летнюю вдову с маленькой дочерью на руках. Согласно всем канонам того времени, Николь следовало продать дело, но незаурядная молодая женщина ради памяти мужа и для самостоятельного добывания средств на жизнь решила продолжить дело любимого Франсуа: она потребовала именовать себя не иначе, как "вдова Клико"! Ведь она унаследовала, как принято говорить в Шампани, "Дом", то есть, фирму по производству шампанского вина, носившую имя ее покойного мужа.

Николь оказалась тонким, обладающим завидной интуицией, расчетливым коммерсантом. Никто бы и не подумал, что в бывшей баронессе Барб таятся такие таланты. Одним из ее первых, отчаянно смелых финансовых предприятий стало приобретение обширных подвалов под центром города, которые имели площадь 12 гектаров и тянулись на целые 18 километров! Вдова вложила в ту сделку едва ли не последние деньги и превратила подвалы в огромные винные погреба. При этом она не только расширила производство, но и самостоятельно достигла того, до чего не додумались бенедиктинцы. Она изобрела "ремюаж" - метод, благодаря которому шампанское вино за три месяца избавляется от осадка и становится кристально прозрачным. Кстати, изобретенным вдовой методом до сих пор пользуются все виноделы мира.

Игристое шампанское и метод Клико

В чем его суть? Чтобы получить хорошее шампанское вино, виноград собирают вручную, вручную же перебирают и выжимают ягоды под прессом, а из их сока делают вино и несколько месяцев томят его в бочках. Затем вино дегустируют опытные мастера и составляют специальную смесь из содержимого разных бочек - фирменное шампанское вино должно иметь один и тот же вкус. Такую смесь называют "кюве".

Через некоторое время смесь идет в "тираж": ее разливают по бутылкам, добавляют немного сахара и дрожжей и закупоривают временной пробкой. Дрожжи превращают сахар в алкоголь и углекислый газ, растворяющийся в вине, делая его игристым. Чтобы удалить муть и осадок, бутылки помещают в наклонную подставку - "пюпитр" и каждое утро в течение почти трех месяцев особым образом встряхивают, чтобы осадок скапливался у горлышка и пробки. Потом пробки выстреливают вместе с осадком, в готовое шампанское вино добавляют ликер , сахар и закупоривают постоянной пробкой. Этот процесс и называется "ремюаж".

Однажды, зайдя в винную лавку и не отыскав взглядом на полках продукцию своей фирмы, Николь утроила грандиозный скандал подчиненным, а затем потребовала подать бумагу и краски. После нескольких неудачных эскизов родилась нарисованная лично ею знаменитая оранжевая этикетка, резко отличавшая бутылки вдовы от всех прочих напитков.

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