Портсигар и история драгоценной коробки

06.01.2017

Текст: Сергей ШАДОВ

Сегодня кажется, что портсигар - один из тех табачных аксессуаров, которым место сугубо в элитарных собраниях богатых курильщиков-гедонистов. И действительно, ныне эта полезная "безделушка" воспринимается сугубо в своей дорогой форме - драгоценные металлы, отделка самоцветами и жемчугом. На самом же деле в истории портсигара есть вполне демократичные страницы. Мало того, похоже, он и не собирается уходить на задворки культуры.

Портсигар или как хранить табак

Это еще не портсигар. Это табакерка.

На самом деле, до появления портсигара проблема "в чем носить табак" встала перед человечеством сразу, как только зелье получило распространение в Европе. Поначалу все было просто. Нюхательные смеси засыпали в вычурные коробочки и шкатулки, которые не стыдно было достать на светском рауте, дабы продемонстрировать склонность к новомодному пороку. Отсюда и карманные габариты, и драгоценная отделка табакерок. Для трубочного табака существовали кисеты из плотной кожи. Ведь его нужно таскать с собой побольше, нарезка листа покрупнее, а условия ношения зачастую приближены к экстремальным. Долгий конный переход в те времена был обычным делом даже для дворянина. Кисет был распространен среди всех слоев населения, социальный статус выражался не в конструкции, а в качестве отделки - более тонкая кожа, шитье серебряными и золотыми нитями, драгоценные камни в оформлении.

Слово "портсигар" состоит из двух французских корней - porte - "носить" и cigare - "сигара".

С появления сигар и появлением папирос появилась новая проблема хранения и транспортировки табачных изделий. Сигары и паипоры выдвигали к футлярам очень похожие требования. Герметичность - табак ведь сохнет или наоборот может набрать лишнюю влагу. Твердость - и сигары, и папиросы, а впоследствии и сигареты - продукт ломкий. Первыми, конечно, появились портсигары - специальные коробки для сигар. Это ясно даже из самого названия, ведь слово "портсигар" состоит из двух французских корней - porte - "носить" и cigare - "сигара". В основном изготавливали серебряные портсигары, иногда оформляя все теми же драгоценными камнями. Но с появлением хьюмидоров, эти штуки канули в небытие. Но тут как раз появились папиросы, и опыт пригодился.

Портсигар становится массовой продукцией

Поначалу портсигар был элитным аксессуаром.

Почти сразу портсигар стал известен человечеству в том виде, в каком дошел до наших дней. Поначалу портсигар был дорогущей изящной коробочкой из драгметалла, с инкрустацией, изысканными граверными работами и прочими атрибутами "хорошей жизни". Но постепенно мода на курение папирос распространилась во всех слоях общества, и портсигары из дорогих статусных табачных аксессуаров превратились в массовое приспособление. Удобное и доступное. На заказ делали серебряные портсигары и золотые, а в массовом порядке их производили из бронзы, латуни и тонкой стали.

Крышка солдатского кустарного портсигара времен Второй мировой войны.

Портсигар окутал всплекс популярности во время мировых войн XX века. Ведь окопная жизнь всегда связана с сырость, грязью и неожиданностями. Поэтому хорошо бы иметь при себе надежный герметичный футляр для табачных изделий. Конечно, далеко не всегда солдат снабжали именно папиросами , но и готовые самокрутки с махоркой тоже надо где-то хранить. Никто специализированно не занимался снабжением частей фабричными портсигарами. Поэтому их производили тут же в прифронтовых мастерских. Материалами для портсигар служили плексиглас, авиационный алюминий, сталь. Все это добывали на поле боя, снимая с подбитой вражеской техники. Не удивительно, что подобные портсигары тоже стали статусной вещью - отличительным знаком ветерана войны.

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