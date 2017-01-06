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Портсигар и история драгоценной коробки


06.01.2017
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Текст: Сергей ШАДОВ

Сегодня кажется, что портсигар - один из тех табачных аксессуаров, которым место сугубо в элитарных собраниях богатых курильщиков-гедонистов. И действительно, ныне эта полезная "безделушка" воспринимается сугубо в своей дорогой форме - драгоценные металлы, отделка самоцветами и жемчугом. На самом же деле в истории портсигара есть вполне демократичные страницы. Мало того, похоже, он и не собирается уходить на задворки культуры.

Портсигар или как хранить табак

табакерка - предшественник портсигара

Это еще не портсигар. Это табакерка.

На самом деле, до появления портсигара проблема "в чем носить табак" встала перед человечеством сразу, как только зелье получило распространение в Европе. Поначалу все было просто. Нюхательные смеси засыпали в вычурные коробочки и шкатулки, которые не стыдно было достать на светском рауте, дабы продемонстрировать склонность к новомодному пороку. Отсюда и карманные габариты, и драгоценная отделка табакерок. Для трубочного табака существовали кисеты из плотной кожи. Ведь его нужно таскать с собой побольше, нарезка листа покрупнее, а условия ношения зачастую приближены к экстремальным. Долгий конный переход в те времена был обычным делом даже для дворянина. Кисет был распространен среди всех слоев населения, социальный статус выражался не в конструкции, а в качестве отделки - более тонкая кожа, шитье серебряными и золотыми нитями, драгоценные камни в оформлении.

Слово "портсигар" состоит из двух французских корней - porte - "носить" и cigare - "сигара".

С появления сигар и появлением папирос появилась новая проблема хранения и транспортировки табачных изделий. Сигары и паипоры выдвигали к футлярам очень похожие требования. Герметичность - табак ведь сохнет или наоборот может набрать лишнюю влагу. Твердость - и сигары, и папиросы, а впоследствии и сигареты - продукт ломкий. Первыми, конечно, появились портсигары - специальные коробки для сигар. Это ясно даже из самого названия, ведь слово "портсигар" состоит из двух французских корней - porte - "носить" и cigare - "сигара". В основном изготавливали серебряные портсигары, иногда оформляя все теми же драгоценными камнями. Но с появлением хьюмидоров, эти штуки канули в небытие. Но тут как раз появились папиросы, и опыт пригодился.

Портсигар становится массовой продукцией

портсигар золотой фото

Поначалу портсигар был элитным аксессуаром.

Почти сразу портсигар стал известен человечеству в том виде, в каком дошел до наших дней. Поначалу портсигар был дорогущей изящной коробочкой из драгметалла, с инкрустацией, изысканными граверными работами и прочими атрибутами "хорошей жизни". Но постепенно мода на курение папирос распространилась во всех слоях общества, и портсигары из дорогих статусных табачных аксессуаров превратились в массовое приспособление. Удобное и доступное. На заказ делали серебряные портсигары и золотые, а в массовом порядке их производили из бронзы, латуни и тонкой стали.

портсигар солдатский, второй мировой

Крышка солдатского кустарного портсигара времен Второй мировой войны.

Портсигар окутал всплекс популярности во время мировых войн XX века. Ведь окопная жизнь всегда связана с сырость, грязью и неожиданностями. Поэтому хорошо бы иметь при себе надежный герметичный футляр для табачных изделий. Конечно, далеко не всегда солдат снабжали именно папиросами , но и готовые самокрутки с махоркой тоже надо где-то хранить. Никто специализированно не занимался снабжением частей фабричными портсигарами. Поэтому их производили тут же в прифронтовых мастерских. Материалами для портсигар служили плексиглас, авиационный алюминий, сталь. Все это добывали на поле боя, снимая с подбитой вражеской техники. Не удивительно, что подобные портсигары тоже стали статусной вещью - отличительным знаком ветерана войны.

Продолжение рассказа о портсигарах читайте на следующей странице.

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