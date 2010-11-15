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Никотиновый пластырь: поможет ли мертвому припарка?


13.01.2017
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Текст: Михаил ПЛЕТЕНЕВ

Каждый курильщик хоть раз да собирался бросить курить. Конечно, навсегда. Конечно, с понедельника. Жаль, не у всех хватает силы воли распрощаться с этой пагубной привычкой. Эта статья для тех, кто перепробовал все, но к никотиновому пластырю и жвачке еще не притрагивался.

Никотиновый пластырь для отчаянных курильщиков

Никотиновый пластырь

Вот таким страшным черным пятном смотрит на курильщика антиникотиновый пластырь.

Пластырь вообще - это лекарственное средство, представляющее собой пластичную массу, которая при наложении на кожу размягчается и прилипает к ней. Он воздействует на кожу, подкожные ткани и организм в целом, оказывая лечебный эффект. Множество различных пластырей изобрело человечество: некоторые из них предназначены для ухода за ранами, другие - для лечения различных заболеваний, бывают также пластыри для похудения и самое для нас интересное - для избавления от никотиновой зависимости.

Пользоваться пластырями от курения проще простого - они легко наклеиваются и удаляются с кожи. Такой пластырь пропитан порцией никотина, которая постепенно впитывается через кожу в организм в течение дня. Вот она магия пластыря - человек получает свою порцию никотина (причем в куда меньших объемах), отвыкая от табакокурения. Но это вовсе не самое замечательное в никотиновом пластыре. Главное заключается в том, что курильщик избегает стрессового состояния, которое возникает при резком отказе от курения.

антиникотиновый пластырь

Пластырь практически не чувствуется на коже. Он работает по принципу "наклеил и забыл"

Однако не забывайте, что никотиновый пластырь - это всего лишь замена очень вредных сигарет на "не очень вредный" пластырь. Без формирования своей жизни таким образом, что будут избегаться "запускающие" курение обстоятельства, бросить курить вам не удастся. Не создадите таких условий - никотиновый пластырь просто украдет у вас деньги. Он способен стать для вас добрым помощником и позволит не хвататься за сигарету тогда, когда обычно курильщик тянется к табаку. Но не более того.

Если верить отзывам, несомненным достоинством никотинового пластыря является отсутствие необходимости принимать его "по часам" - приклеил и ходи. Работает же никотиновый пластырь в течение 18-24 часов.

Если вас по-прежнему тревожит вопрос, помогает ли никотиновый пластырь, ответим так: помогает, но при полном отказе от курения и желанием пойти в борьбе с этим недугом до конца.

Продолжение статьи читайте на следующей странице.

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      Комментариев к статье "Никотиновый пластырь: поможет ли мертвому припарка?" (5):
Гость
Гость  15.11.2010 14:35:41
Я не курю, но по тому, что наблюдала как пытались бросить курить друзья, могу сказать, что основная проблема не столько в зависимости от никотина, сколько от самого процесса курения. Поскольку, курение для них некий ритуал и это больше психологическая зависимость. Так что не знаю как остальным, а вот подруге моей пластырь не помог.
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Михаил Плетенев
Михаил Плетенев  15.11.2010 15:03:32
Отказ от никотиновой зависимости невозможен без твердого убеждения в том, что тебе эта ерунда (курение) и вовсе не нужна.

А использование никотинового пластыря, жвачки, ингалятора и спрея без желания бросить сродни американскому автотренингу: "Съем булочку и не потолстею".

Если все же трудно бросить "просто так", можно, в конце концов, пообманывать себя немного антиникотиновым пластырем, жвачкой, ингалятором и спреем. Вот только не нужно этим самообманом злоупотреблять. Определите четкие сроки "переходного периода" и дату полного отказа от курения.

И помните: в этом случае правило "Один раз не пи..." не работает. Половинчатые методы не для нас, мужики!
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Гость
Гость  17.11.2010 16:38:18
Занятная статья. Только вот меня что заинтересовало. Вспоминается детство с ингаляцией при гриппе. Мама тогда заставляла сидеть над кастрюлей с чем-то заваренным. Накрывала полотенцем и нужно было дышать горячущими парами. Потом сопли пропадали.

Никотиновым ингалятором так же пользуются? То есть кипятят с водой и сажают над кастрюлей?
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Гость Борис Собетов
Гость Борис Собетов  19.12.2012 22:25:34
Проблемами курения я занимаюсь около 50 лет. В 1976 году был награжден серебряной медалью ВДНХ СССР, во Львове, впервые в СССР был открыт кабинет по лечению табакокурения.Но его закрыли через 8 месяцев т.к считали это " глупостью" В 2002г. я разботал никотинсодержащую лечебно- профилактическую губную помаду "ПОЦЕЛУЙ НИКО". которая по всем качествам лучше никорете и хабитрол.
Я профессионал нарколог,ученый , педагог.
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С уважением академик Борис Собетов
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Гость
Гость  02.01.2013 20:03:21
Здесь был спам
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