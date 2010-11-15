Никотиновый пластырь: поможет ли мертвому припарка?

13.01.2017

Текст: Михаил ПЛЕТЕНЕВ

Каждый курильщик хоть раз да собирался бросить курить. Конечно, навсегда. Конечно, с понедельника. Жаль, не у всех хватает силы воли распрощаться с этой пагубной привычкой. Эта статья для тех, кто перепробовал все, но к никотиновому пластырю и жвачке еще не притрагивался.

Никотиновый пластырь для отчаянных курильщиков

Вот таким страшным черным пятном смотрит на курильщика антиникотиновый пластырь.

Пластырь вообще - это лекарственное средство, представляющее собой пластичную массу, которая при наложении на кожу размягчается и прилипает к ней. Он воздействует на кожу, подкожные ткани и организм в целом, оказывая лечебный эффект. Множество различных пластырей изобрело человечество: некоторые из них предназначены для ухода за ранами, другие - для лечения различных заболеваний, бывают также пластыри для похудения и самое для нас интересное - для избавления от никотиновой зависимости.

Пользоваться пластырями от курения проще простого - они легко наклеиваются и удаляются с кожи. Такой пластырь пропитан порцией никотина, которая постепенно впитывается через кожу в организм в течение дня. Вот она магия пластыря - человек получает свою порцию никотина (причем в куда меньших объемах), отвыкая от табакокурения. Но это вовсе не самое замечательное в никотиновом пластыре. Главное заключается в том, что курильщик избегает стрессового состояния, которое возникает при резком отказе от курения.

Пластырь практически не чувствуется на коже. Он работает по принципу "наклеил и забыл"

Однако не забывайте, что никотиновый пластырь - это всего лишь замена очень вредных сигарет на "не очень вредный" пластырь. Без формирования своей жизни таким образом, что будут избегаться "запускающие" курение обстоятельства, бросить курить вам не удастся. Не создадите таких условий - никотиновый пластырь просто украдет у вас деньги. Он способен стать для вас добрым помощником и позволит не хвататься за сигарету тогда, когда обычно курильщик тянется к табаку. Но не более того.

Если верить отзывам, несомненным достоинством никотинового пластыря является отсутствие необходимости принимать его "по часам" - приклеил и ходи. Работает же никотиновый пластырь в течение 18-24 часов.

Если вас по-прежнему тревожит вопрос, помогает ли никотиновый пластырь, ответим так: помогает, но при полном отказе от курения и желанием пойти в борьбе с этим недугом до конца.

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