История и типы сигар

03.02.2017

12 октября 1492 года Христофор Колумб, направлявшийся в Индию, по ошибке оказался в Америке.

А 29 октября - эта дата должна быть выжжена в душах всех курильщиков мира - двое его конкистадоров, Родриго де Херес и Луис де Торес, высадились на Кубе, в заливе Байя де Гибара, и обнаружили там туземцев, куривших сигары. Это были не те сигары, что курят теперь: грубо свернутые из дикого табака, они были очень толстые.

Диаметр сигары, вероятно, был сопоставим с диаметром руки. Родриго, обучившись курить у туземцев, прихватил с собой несколько сигарок в Испанию, где и покурил публично. За это на три года был упечен испанской инквизицией в кутузку. Как видите, так называемая "цивилизация" сразу встретила табак в штыки. Вскоре, однако, курение сигар стало модным среди тамошней знати: ведь табак был очень дорог. По неясным причинам в течение трех столетий сигарами ублажали себя лишь испанцы и португальцы. И только в XVIII веке благодаря голландским торговцам сигары стали распространяться в Европе и попали в Россию. Слово "сигара" происходит из языка древних индейских племен, населявших территорию Южной Америки. Туземцы верили в легенду о том, что бог сотворил сигару для наслаждения, и зажигалась она от молнии. Для ритуального вдыхания дыма использовались листья маиса, в которые заворачивали начинку из листьев другого растения, дающего при горении ароматный табачный дым (эту начинку называли "cohiba", уже в XX веке одна из самых знаменитых кубинских марок сигар получила одноименное название). Согласно индейскому поверью, табачный дым обладал магической силой. Кстати, когда сигары только начали проникать в Европу, им тоже приписывали лечебные свойства, считалось, что курение сигар притупляет голод, снимает боль и прибавляет силы. Первая фабрика по производству сигар была построена на Кубе в 1541 году испанцами, научившимися их делать у индейских племен. Лишь через два столетия была построена первая сигарная фабрика в Европе в испанском городе Севилье. Именно здесь родилась сигара в том виде, в котором мы привыкли ее видеть сегодня (состоящая из wrapper - оберточного табачного листа , binder – связующего листа, и filler - наполнителя, начинки). В XX веке в связи с сильно возросшим спросом на сигары, число табачных плантаций стало стремительно расти. Наиболее благоприятные условия для возделывания табака оказались на Кубе, в Бразилии и Индонезии, с той лишь разницей, что на Кубе и в Бразилии табак растет на глине, а в Индонезии - на древней вулканической почве. Бразильский табак для сигар можно легко узнать по характерному темному цвету, он мягкий и немного сладковатый на вкус. Кубинский - отличается своей крепостью и особым ароматом. Индонезийский табак для сигар светлее и имеет более насыщенный аромат в отличие от Бразильского и Кубинского. Теперь табак выращивают и в других странах: в Доминиканской Республике, в странах Центральной Америки, Африки, на Филиппинах.

Типы сигар

По способу производства различают сигары ручной работы (особенно ценятся среди почитателей сигар, дорогие) и машинные (произведенные машинным способом, более доступны по цене). По типу наполнителя или начинки различают сигары из цельных листьев (long filler), такие сигары обычно производятся вручную, и сигары из резаного табака (short filler), эти сигары обычно произведены машинным способом. Наполнитель в ручной сигаре может содержать до 5 видов разного табака, тогда как в машинной сигаре наполнитель может включать до 20 сортов табака. Еще одна классификация делит сигары по процентному содержанию в них табака: все ручные сигары - это 100% табак, а вот машинные сигары бывают как целиком из табака, так и с добавлением гомогенизированного табачного листа (homogenized tobacco leaf - HTL), представляющего собой измельченный в пыль табак, смешанный с целлюлозой, и используется для производства связующего и покровного листа (binder и wrapper). В европейских сигарах HTL используется только для связки, а в американских - и для связки, и для покрова. Сигары могут отличаться по цвету, который зависит от оттенка покровного (оберточного) табачного листа сигары. В прошлом производители использовали десятки терминов для обозначения цвета оберточного листа, выращенного на Кубе, Бразилии, на острове Суматра или в США. Кстати, на Кубе до сих пор существует профессия различителя цветов: этот человек занимается тем, что классифицирует сигары по цвету, и способен различать до 70 оттенков коричневого цвета. На сегодняшний день выделяют шесть основных оттенков. А сам покровный лист произрастает не только в вышеуказанных странах, но и в Никарагуа, Эквадоре, Гондурасе, Камеруне, Доминиканской Республике.

Основные шесть оттенков сигар:

Claro Claro: светло-зеленый, его еще часто называют candela. Такой лист обычно высушивают жаром, чтобы сохранить в нем хлорофилл. На вкус он обычно слегка сладковатый. Claro Claro сегодня не так популярен, как прежде, хотя было время, когда большинство сигар на американском рынке было со светло-зеленым покровным листом.

Claro: светлый желтовато-коричневатый цвет, обычно, чтобы получить оберточный лист такого оттенка, табак выращивают в тени под тентами. Ценится за свои нейтральные ароматические свойства.

Natural: оттенок от светло-коричневого до коричневого. Как правило, выращивается в тени.

Colorado: оттенки от коричневого до рыжеватого. Он также обычно выращивается в тени и обладает богатым вкусом и нежным изысканным ароматом.

Maduro: от испанского слова, обозначающего зрелый, спелый; необходим очень длинный промежуток времени, чтобы произвести роскошную темно-коричневую обертку для сигар. Лист maduro по своей текстуре шелковистый и маслянистый, с крепким вкусом и мягким ароматом.

Oscuro: обозначает "темный", его также называют "negro" или "черный" в странах, где производят табак. Его обычно оставляют на плантации дольше всех остальных, он также дольше остальных дозревает, выдерживается.

По форме сигары:

По формам сигары разделяют на две большие категории - parejos (прямые сигары) и figurados (фигурные сигары). Внутри группы прямых сигар выделяют три основные подгруппы coronas, lonsdale и panatelas. То, что называется фигурными сигарами или figurados, как правило, представлено очень неординарными по форме сигарами. Рассмотрим некоторые из них:

Pyramid: остроконечная запечатанная "голова" (тот конец сигары, который оказывается во рту у курящего), ближе к "ноге" сигара увеличивается в диаметре.

Belicoso: небольшая сигара в форме пирамиды с закругленной, а не остроконечной "головой", которая также запечатана.

Torpedo: форма с остроконечной "головой", запечатанной "ногой", с большим диаметром посередине и меньшим на концах.

Perfecto: эти выглядят, как сигары из мультфильмов - с обоими запечатанными закругленными концами и увеличивающимся посредине диаметром.

Culebras: три свитые вместе сигары формата Panetella.

Diademas: гигантская сигара длиной 8 дюймов и более. Как правило, с незапечатанной "ногой", но иногда встречаются экземпляры по типу perfecto - с запечатанными обоими концами.

К сожалению, в области форм и размеров сигар присутствует очень много неоднозначности. Но после того как в течение нескольких поколений каждый производитель самостоятельно решал, каким именем обозначать сигару той или иной длины и толщины, невозможно привести все многообразие выпускаемых сегодня сигар к единой системе классификации. В результате эта бессистемность в обозначениях вылилась в то, что мы видим сигары, называемые Churchill, от двух разных производителей, и они разные по длине и/или толщине.