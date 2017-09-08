Гильотина, пробойник и ножницы - полезные аксессуары для сигар

08.09.2017

Текст: Сергей ШАДОВ

Помнится, в одном из рассказов о похождениях знаменитого сыщика с Бейкер-стрит подлого злодея, устроившего резню в провинциальном поместье, вычислили по его манере криво отрезать кончик сигары тупым перочинным ножом. Мы с вами, конечно, не собираемся совершать преступления, но это еще не повод калечить дорогую сигару профанскими методами обрезки. И сейчас мы научим вас - как человека разумного - пользоваться специальными инструментами.

Аксессуары для сигар

Не спорю - удалять кончик сигары , откусывая его мощными зубами, весьма брутально, и наверное, безотказно действует на дам школьного возраста. Но мы с вами люди взрослые, и подобные понты давно оставили тинейджерам. Кончик сигары должен иметь идеально ровный срез. Иначе мелкие кусочки табачного листа при курении будут постоянно крошиться и сыпаться вам в рот. А ведь вы хотели сигару курить, а ни в коем случае не есть. Гильотины, ножницы и пробойники для сигар были придуманы для удобства курения сигар, а не для красоты. И хотя от данных названий явно веет мастерской жестянщика, со временем эти полезные безделушки стали частью замысловатого сигарного ритуала. Превратились в изящные аксессуары.

Обрезая сигару, мы на самом деле регулируем плотность потока табачного дыма.

Но прежде чем перейти к описанию каждого аксессуара для сигар в отдельности, давайте выясним, для чего же вообще нужно отрезать кончик у сигары и как это правильно делать. Классическая сигара представляет собой туго свернутые цельные табачные листы. Сверху это все для придания формы и сохранности основного содержимого завернуто в отдельный табачный лист . Зачастую тот кончик сигары, что впоследствии мы будем поджигать, производитель удаляет сам, а вот право сделать это с противоположным отдает курильщику. Почему? Просто потому, что, обрезая сигару, мы на самом деле регулируем плотность потока табачного дыма. Она ведь коническая. Режем ближе к концу - отверстие меньше. Дальше от конца - больше. Теперь беремся за инструменты.

Ручной пробойник для сигар

Пробойник для сигар штука не простая. Пробойник штука архаическая. И оттого в ритуальном плане весьма ценная. Гильотину для сигар носит в кармане почти каждый любитель сигар. Специальные ножницы для сигар есть у отдельных эстетов. Пробойник же для сигар могут позволить себе только редкие ценители. Что же он из себя представляет? Будете смеяться, но он почти полностью аналогичен одноименному устройству, которое используется все в той же жестяной мастерской.

Пробойник для сигар - это цилиндр, на одном из концов которого расположен нож в виде ровной окружности. Прикладываете эту штуку к концу сигары. Нажимаете. Готово. Пробойник, по сути, не отрезает, а именно пробивает аккуратную дырочку в нужном конце сигары. После процедуры остается лишь вытряхнуть из ножа табак и аккуратно завинтить его крышкой.

Плюсы ручного пробойника для сигар

Пробойник для сигар - это стильный и оригинальный сигарный аксессуар. Используя его, можно прослыть истинным ценителем. Пробойник может быть оформлен и в дорогие породы дерева, и в серебро, и в слоновую кость. Ограничения тут зависят лишь от вкусов дизайнера и вашей платежеспособности. К тому же пробойник для сигар удобно носить с собой, используя, например, в качестве брелока для ключей.

Минусы

При всей своей красоте пробойник все-таки не дает возможность регулировать поток табачного дыма . Отверстие, которой он оставляет в конце сигары всегда одного диаметра. Опять же данный девайс невозможно использовать для обработки фигурных сигар - зверей редких, но иногда встречающихся и в наших краях. Но и это не все. Нож на пробойнике должен быть идеально острым. Иначе он будет не резать, а мять и ломать табачный лист.

Продолжение рассказа о сигарных аксессуарах читайте на следующей странице.