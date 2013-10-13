Дао трубочного табака. Проверка на влажность

15.09.2017

Текст: Сергей ШАДОВ

Конечно, курение в принципе не может быть полезным. Но поговаривают, что обычные сигареты с фильтром являются самой опасной из всех форм потребления табака. Вы, наконец, решили подумать о здоровье, но не собираетесь бросать сей милой привычки? Что ж, можем обрадовать вас - способы есть. И, пожалуй, самым стильным из них является потребление табака или табачных смесей в трубках. Мало того, курение трубочного табака может стать настоящим путем самосовершенствования. Но, как и на любом пути, здесь поджидают многочисленные засады.

Без гармонии Инь и Ян лучший табак для трубки невозможен

Одной из важнейших характеристик трубочного табака является уровень его влажности. Если содержащие никотин табачные листья пересушены, то о тонких оттенках вкуса и говорить не приходится. Табак становится едким, быстро сгорает и не приносит никакого удовольствия. Даже наоборот - саднящее горло и кашель вам обеспечены. Ну а если топливо для трубки стало слишком "мокрым", то мы получаем другой набор мерзостей. Запах становится затхлым. Вкус теряется, а на первый план выходят различные оттенки плесени. Слишком влажный табак толком не покуришь - весь процесс превращается в беспрестанные манипуляции со спичками .

Какой же должна быть эта самая влажность, чтобы избежать конфуза? Хороший вопрос… Например еще советский "Справочник табачника" утверждал: "Влажность табачных изделий 12-15.5%, что соответствует лучшим условиям при курении и сохранности в помещениях с относительной влажностью воздуха 65-70%". Но в принципе данные показатели во многом зависят от сорта трубочного табака или табачной смеси. И в большинстве случаев (хотя, к сожалению, далеко не всегда) указываются производителем на упаковке.

"Справочник табачника" утверждал: "Влажность табачных изделий 12-15.5%, что соответствует лучшим условиям при курении и сохранности в помещениях с относительной влажностью воздуха 65-70%".

Для определения влажности табака существуют многочисленные устройства. Это и аналоговые измерители и цифровые анализаторы. Первые, правда, нуждаются в специальной калибровке, а вторые не отличаются дешевизной. Впрочем, существует простой способ определить состояние трубочного табака. В прямом смысле - на ощупь. Нужно взять пальцами щепотку листьев и размять их. Если табак нужной влажности, то он вначале свернется в не очень плотный комок, а потом расправится и вернет изначальный объем. Ваш табак ломается и рассыпается мелкой крошкой? Он пересушен. Слипается в твердый шарик, да так и остается лежать? Он слишком мокрый.

Табачные аксессуары, без которых владельцам трубки для курения табака не обойтись

Кожаный кисет для трубочного табака вещь стильная, но от повышенной влажности он не убережет.

Как правило, необходимая влажность - это вопрос хранения табака. Конечно, трубочный табак это не сигары . Для него не нужно заводить специальных ящиков и особых герметичных помещений. Но это не значит, что его можно хранить как попало. Пока трубочный табак находится в запечатанной упаковке, он автоматически сохраняет влажность. Кстати, если вы приобрели пачку, а открыв ее дома, обнаружили, что табак пересох или покрылся плесенью, - смело предъявляйте продавцам свои претензии, вам продали брак. Но как только упаковка вскрыта, процесс начался. Атмосферный воздух получил доступ к продукту.

Неплохо в плане хранения трубочного табака себя зарекомендовали пищевые пластиковые пакеты со специальной застежкой. Да и стеклянные емкости, крышки которых оборудованы эластичными прокладками и специальными зажимами тоже подойдут.

В чем же хранить трубочный табак? Конечно же, не в берестяном туеске или каменной шкатулке. Как бы стильно они не выглядели, со своей главной функцией, поддержанием нужной влажности, они не справятся. Вам нужно что-то плотно закрывающееся, а еще лучше герметичное.

Подойдет жестяная банка. Благо сейчас выбор оных в любом магазине с надписью "Товары для дома" просто огромен. Лучше выбирать круглую в сечении - квадратная менее герметична именно в силу конструкции и пропускает воздух на углах. Также неплохо в плане хранения трубочного табака себя зарекомендовали пищевые пластиковые пакеты со специальной застежкой. Да и стеклянные емкости, крышки которых оборудованы эластичными прокладками и специальными зажимами тоже подойдут.

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