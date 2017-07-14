14.07.2017

Текст: Петр БЕЗУХОВ

Пиво можно не только пить, но и есть. В виде супа из пива. Желающим откушать пиво скажу, что почти все рецепты пивного супа содержат молоко. Для тех, кто не решится сам рискнуть несколькими литрами хорошего напитка, советую подбросить эти рецепты своей подружке.

Пивной суп - это разновидность супа, в котором параллельно с водой и бульоном в качестве жидкой основы используется пиво, если верить Википедии. В состав таких супов из пива , как правило, входят сырые яйца или отдельно белок или желток, молочные продукты - сливки, молоко, сметана, сахар и пряности - гвоздика, корица, имбирь, кориандр. К пивным супам подаются гренки, как правило, из черного хлеба.

Супы из пива считаются национальной традицией нескольких стран - Польши, Германии, Чехии. Большинство супов подаются горячими, часть из них варят, чтобы алкоголь полностью испарился, в некоторых, наоборот, пиво вливают в последний момент. Кстати, если пивной суп поварить более получаса, то в нем не останется горчинки.

Реже пивные супы подаются холодными - эдакая окрошечка на пиве.

Чешский рецепт пивного супа середины XVII века

Для приготовления этого пивного супа (супа из пива), 2 стакана говяжьего бульона доведите до кипения в кастрюле, сметану (1 стакан) растерить с 4 желтками и 1 ст. л. сливочного масла, взбейте в однородную массу. Добавьте массу к теплому пиву (2 стакана). Перед подачей накрошите в тарелку хлеб и залейте получившимся супом.

Рецепт варшавского пивного супа. Готовится БЕЗ молока

Готовим особый пивной суп. Смешать муку (200 г), сметану (250 г), желтки (3 шт.) и растопленное сливочное масло (20 г). Добавить слегка подогретое пиво (1 л) и быстро довести смесь до кипения. Дать супу постоять 5 минут без огня, затем положить гренки из белого хлеба, посыпать тертым сыром (20 г).

Пивной суп Елеброд

Для этого пивного супа необходимо смешать два вида пива - 1 бутылку светлого и 1 бутылку темного, добавить лимонную корку, довести до кипения. Отдельно развести в 2-х столовых ложках молока 1 ст. л. муки, добавить смесь в суп. Всыпать в суп сахар - 2 ст. л., соль и перемешать. Отдельно смешать одно яйцо с 1 ст. л. муки, влить 2 ст. л. молока, перемешать до однородности, добавить в суп и перемешать. Довести суп из пива до кипения, проварить 5 минут. Снять с огня. Смешать желток с 2-3 ложками супа, взбить и заправить пивной суп.

Рецепт пивного супа с беконом

Нарезать 100 г копченого бекона толстой соломкой и обжариваем его на хорошо разогретой сковороде в небольшом количестве сливочного масла. Жарить до кориченевой корочки, затем выложить на тарелку. Обжарить одну небольшую луковицу, переложить на тарелку, обжарить 200 гр свежих грибов, половину переложить в кастрюлю, половину на тарелку к бекону и луку. В кастрюле с грибами вскипятить пол-литра воды (куриного бульона), посолить. Нарезать крупными кубиками картофель и мелкими морковь, добавить в кастрюлю с грибами, туда же отправить все ранее зажаренное с тарелки. Довести до кипения, влить пол-литра светлого пива . Специи добавить после того, как осядет пена.

Продолжение статьи о пивном супе читайте на следующей странице.