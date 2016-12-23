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История доброго английского эля


23.12.2016
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Эль создавался как радость для простых и бедных людей, но его полюбили и императоры. Некоторые считают эль лишь одним из сортов пива, другие настаивают на его особом происхождении. Эль - напиток знакомый нам по историческим романам. Что же он на самом деле такое?

Добрый эль - не просто пиво

эль фото

Генрих IV был большим любителем хлебнуть эля.

Эль - напиток брожения с обязательным плотным придонным осадком верхневых спорообразующих дрожжей, которые остаются живыми в течение длительного срока. Благодаря этому добрый эль способен не только очень долго храниться (180 до 600 и более дней), но и продолжает набирать свой уникальный букет. Эль традиционно классифицируется как пиво отечественными экспертами. Но в классическом смысле эль не только пиво, а и вино - в зависимости от используемого сырья.

Эль был не только любимым напитком английского простонародья, ему отдавали дань и такие монархи как Генрих IV и Петр I, вообще предпочитавший все иностранное. Во время создания российского флота самодержец-реформатор выписывал в Санкт-Петербург не только кораблестроителей, но и пивоваров. Это было не случайно, так как эль использовался в армии как противоцинготное средство.

Английский эль и хранители традиций

ирландский эль фото

Судя по темпераменту, эль у английских болельщиков до сих пор в чести.

Традиционный английский эль варят с начала VII века из тех же ингредиентов, что и обычное пиво. Британцы добавляют в эль травяные экстракты, которые придают каждому сорту неповторимый вкус, запах и цвет, помимо основных компонентов – хмеля , солода, воды и дрожжей. Кстати, эль называют "живым пивом", потому что он никогда не пастеризуется, не фильтруется и не содержит консервантов.

Английский эль готовится по технологии верхового брожения, что придает ему некоторое сходство с вином . На дне емкости с этим напитком всегда есть осадок от пивных дрожжей. Этот осадок считается полезным для здоровья, кроме того, он увеличивает срок хранения. Но, если быть до конца честными, в бутылках продается экспортный вариант пива. Британцы же предпочитают покупать свой национальный напиток на розлив. Пьют эль охлажденным до 12-14° С.

Минеральное пиво эль

Из истории традиционного британского напитка известно, что в 1777 году Уильям Басс, живший в городе Буртоне, основал производство эля и подошел к этому вопросу весьма серьезно и ответственно. Под его контролем эль варился только из лучшего солода на чистейшей минеральной воде. На сегодняшний день Буртон - настоящая столица эля. Например, именно здесь расположена фирма Martson, которая производит этот напиток по старинной технологии - Burton Unions. Если по обычной технологии в процессе брожения пиво находится в огромных котлах, то по технологии Burton Unions пиво "бродит" почти в буквальном смысле, перетекая из одного бочонка в другой под воздействием собственных внутренних сил. Это довольно долгий и трудоемкий процесс, который никто больше не применяет. Но знатоки утверждают, что настоящий эль делается именно так.

Продолжение статьи дожидается вас на следующей странице.

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