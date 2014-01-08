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История рома. Пиратское пойло и тысяча чертей


27.01.2017
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Текст: Николай СОБЕР

Изготавливать из сахарного тростника спиртные напитки научились еще в древности - в той же Индии тысячелетиями существовал "брам" - напиток из забродившего сока сахарного тростника, имели его аналоги и Китай с Ираном. А вот история рома берет свое начало гораздо позже, в веке XVII, когда в Вест-Индию ринулась толпа первооткрывателей и колонизаторов.

История рома не сохранила легенду названия этого крепкого спиртного напитка, а потому, откуда взялось английское "rum", доподлинно не известно. Кто-то говорит, что слово произошло от "rumbullion", означающего то ли большой шум и гам, а то ли потасовку в баре, кто-то - от латинского названия сахара - "saccharum", имеются варианты и французские, голландские, датские, доказывающие, впрочем, только одно: активное влияние этого напитка на культуру самых разных стран и национальностей.

Ром пьют во всем мире, а на островах Карибского бассейна - особенно

Ром пьют во всем мире, а на островах Карибского бассейна - особенно.

Началось же такое интернациональное "вливание" рома в международную культуру в начале XVII века, когда вместе с выращиванием сахарного тростника на Карибах рабам, а затем и колонизаторам пришла в голову идея использовать и побочные продукты его производства. Так что, как было и с кашасой , - история рома берет свое начало с желания разжиться на выращивании и экспорте сахарного тростника и рабского труда.

Считается, что именно в британской колонии на Барбадосе придумали настаивать сок сахарного тростника и перегонять его, в результате чего на свет появлялся крепкий алкогольный напиток , нареченный ромом. Качество этого рома особыми вкусовыми характеристиками не отличалось, что, впрочем, не помешало стать ему самым популярным напитком среди жителей Нового Света, а потом и выгодной валютой для закупки новых рабов.

Как это ни печально, история рома такова, что, именно благодаря нему рабство получило такое распространение в Новом Свете

Как это ни печально, история рома такова, что именно благодаря нему рабство получило такое распространение в Новом Свете.

Способствовало продвижению нового напитка и морское сообщение между островами и материками - брать с собой на борт корабля воду было чревато тем, что в дубовой бочке она попросту протухнет, а потому наличие спиртного в трюме для морских путешествий было условием обязательным. Потому-то история рома и переплетена так активно с пиратами и честными моряками - на то время этот напиток стал дешевым и удобным заменителем импортного алкоголя - пива, вина и бренди, входивших в морской рацион.

И вскоре ром таким образом распространился по всему миру - в 1664 году открылась первая фабрика по перегонке рома в Америке, а позже он получил самое широкое распространение и в Австралии - за счет колонистов, у которых не было денег на дорогие напитки, а забыть о тяготах жизни в колонии хотелось. 

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      Комментариев к статье "История рома. Пиратское пойло и тысяча чертей" (2):
Genuinely
Genuinely  08.01.2014 13:13:56
удалено модератором
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sda
sda  19.02.2014 13:43:27
удалено модератором
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