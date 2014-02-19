Кашаса. Тростниковая радость бразильских рабов

30.12.2016

Текст: Николай СОБЕР

Согласно легенде, кашаса появилась на свет благодаря рабам, привезенным в Бразилию португальцами. Они заметили, что сахарный тростник, полежав какое-то время в кормушках для скота, начинает выделять жидкость, настояв и употребив которую, можно расслабиться и забыть о тяготах рабской жизни . Так любознательность и рабовладельческий строй поспособствовали появлению предшественницы рома и национального бразильского алкогольного напитка.

История кашасы



Вообще же история возникновения кашасы берет начало в 1500 году, когда португальцы наконец добрались до Вест-Индии и высадились на территории нынешней Бразилии. Там они столкнулись с обычаями и кухней аборигенов, однако, в отличие от испанцев, которые, высадившись в Мексике, переняли рецепт индейского напитка и, дополнив его, сделали текилу , португальцы местным продуктом явно не соблазнились.

До кашасы коренные жители Бразилии употребляли исключительно напиток на основе маниоки.



В то время индейцы баловали себя долгими тропическими вечерами напитком на основе корнеплода маниоки, для брожения которого аборигены просто дружно плевали в чан, где готовилась брага. Видимо, португальцы так впечатлились процессом приготовления этого напитка, что зареклись готовить хоть какое-нибудь питье из местного сырья и даже героически принялись возить портвейн , мадеру и другие европейские алкогольные напитки за тридевять земель в новые колонии.

Однако понятно, что распитие алкогольных напитков на природе хоть и входило в планы португальцев, было далеко не главной целью колонизации так далеко от родины. Им нужна была выгода - и вскоре они ее нашли, когда поняли, что местный климат идеально подходит для выращивания сахарного тростника. Ну а чтобы самим не напрягаться, решено было озадачиться приобретением энного количества рабов, на роль которых местное население не подходило категорически из-за их норова и плохой выносливости.

Местные жители не отличались большой выносливостью и были слишком упрямы, чтобы работать на плантациях.



Зато на эту роль отлично подходили рабы из Африки, откуда и была налажена регулярная поставка загорелых рабочих рук прямо в Бразилию. Этим самым рабам, как гласит легенда, и пришла в голову мысль попробовать жидкость, которая выделяется тростником через несколько дней пребывания в кормушках для скота. Через какое-то время на приподнятое настроение рабов в результате употребления этой настоявшейся жидкости обратили внимания их хозяева и, дополнив рецепт перегонкой, создали первую кашасу.

Как нетрудно догадаться, рабов никто за такое дело не похвалил. Мало того - со временем рабов в Африке португальцы стали покупать у вождей племен за ту самую кашасу, которую сами рабы и изобрели. А к началу XVII века этот алкогольный напиток уже стал твердой валютой для закупки новых африканских рабочих рук. В XVIII же веке в Бразилии нашли золото, что направило сюда толпы искателей приключений, благодаря которым кашаса нашла новых потребителей и приобрела статус "белого золота" Бразилии.

Для перегонки кашасы использовались медные кубы, к которым прибегают и сейчас при изготовлении кашасы высших сортов



Кашаса стала самым популярным алкогольным напитком среди шахтеров и других добытчиков золота, что, однако, пришлось совсем не по нраву португальскому правительству. В результате власти неоднократно пытались кашасу запретить или обложить ее производство непомерным налогом, что в итоге вылилось в попытку переворота в 1789 году. Заговор против португальской короны был раскрыт, однако лозунг "За нашу кашасу!" еще долгое время будоражил жаждущие свободы умы.

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